Mitten beim Festessen in Erlangen zum Einsatz gerufen

Delegation um Oberbürgermeister Florian Janik bedankte bei den Feuerwehrlern der Ständigen Wache für ihr ganzjähriges Engagement - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Am Heiligen Abend hatte die Ständige Wache der Erlanger Feuerwehr wieder Besuch von Stadträten und anderen Unterstützern. Die Besuchergruppe wurde von Oberbürgermeister Florian Janik angeführt. Sie alle wollten den Brandbekämpfern, die ihren 24-Stunden-Dienst taten, Danke sagen für die ständige Einsatzbereitschaft das ganze Jahr über und speziell an solch einem hohen Feiertag.

Kaum waren die Klöße und die knusprigen Schäufele serviert, musste die Hälfte der Einsatztruppe davoneilen, um eine versperrte Tür zu öffnen, was dringend notwendig war. © Foto: Klaus Dieter Schreiter



Kaum waren die Klöße und die knusprigen Schäufele serviert, musste die Hälfte der Einsatztruppe davoneilen, um eine versperrte Tür zu öffnen, was dringend notwendig war. Foto: Foto: Klaus Dieter Schreiter



Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger berichtete den Gästen von mehr als 2200 Einsätzen im laufenden Jahr und damit rund 400 mehr als im Jahre 2017. Allein zu 1200 Hilfeleistungen wurde die Wehr gerufen, rückte zu gut 300 Fehlalarmen aus, und wurde durch das Piepen von 40 Heimrauchmeldern alarmiert.

Weidinger dankte den Stadträten für die große Unterstützung, durch die zahlreiche neue Anschaffungen möglich wurden. So steht beispielsweise ein nagelneues Löschfahrzeug in der Wache, das dort noch weiter ausgerüstet und dann in Kosbach stationiert wird.

Auch eine neue Drehleiter soll bald kommen, und ein zweites Einsatzleitfahrzeug auch. Zudem hält die Digitalisierung immer mehr Einzug in der Ständigen Wache.

Der Stadtbrandrat führte die Gäste auch durch die Baustelle im Sozialtrakt. Der wird derzeit modernisiert, so dass es zukünftig nur noch Zweibettzimmer, moderne Sanitärbereiche und auch neue Aufenthaltsräume gibt. Der Umbau, der die Ruhemöglichkeiten der diensthabenden Kräfte monatelang erheblich einschränkte, wäre eigentlich schon abgeschlossen gewesen, wenn nicht ein von Handwerkern verursachter Wasserschaden zu Verzögerungen geführt hätte.

Oberbürgermeister Florian Janik meinte, es falle jedem schwer, an Weihnachten nicht bei der Familie sein zu können. Aber die Wache müsse schließlich auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr besetzt sein, damit die Sicherheit in der Stadt gewährleistet ist.

Er hatte ein Geldgeschenk von der Stadt dabei, und auch die anderen Gäste bedankten sich mit allerhand Geschenken bei Wachabteilungsleiter Jürgen Schmitt für das große Engagement. Schmitt, der auch Personalratsvorsitzender ist, hat damit seine 15 Männer und Einsatzleiterin Birgit Süßner bei Laune halten können, konnten die doch am Heiligen Abend nicht bei ihren Familien sein.

Die Feuerwehr bedankte sich bei ihrem Besuch mit einem vorzüglichen Weihnachtsessen. Schäufele hatten die Feuerwehrköche der Wachabteilung zwei mit Detlef Stöckert, Josef Simon und Rainer Kaiser mit Unterstützung der Bundestagsabgeordneten Martina Stamm-Fibich zubereitet. Die Hälfte der Wachmannschaft musste dann aber das

Festessen stehenlassen und zu einer dringenden Türöffnung ausrücken — Dienst ist eben Dienst.

kds