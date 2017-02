Mitten in Erlangen: So sieht es in der Freimaurerloge aus

ERLANGEN - Die Loge "Libanon zu den drei Cedern" gehört zu einen der ältesten bis heute bestehenden Kulturvereine in Erlangen. Nur selten bekommt man die Gelegenheit in das von Mystik und Geheimnissen umwehte Gebäude zu blicken. Wir haben uns einmal in der Freimaurerloge umgeschaut.

Bilderstrecke zum Thema Aura des Geheimnisvollen: Die Freimaurerloge in Erlangen Die Freimaurer sind kein Geheimbund, dennoch ist das "Geheimnis" ein Bestandteil ihrer Geschichte. Dieses besteht darin, dass die Freimaurerei erlebt werden muss. Die Bilder gewähren einen seltenen Einblick in die mystische Welt der Freimaurerloge in Erlangen.



blu

