Mobil per Bürgerbus

Bedürftige Senioren können Pkw zum Einkaufen ordern - 07.12.2017 19:12 Uhr

ERLANGEN - Mobil bleiben: Ab sofort gibt es den "Awo Bürgerbus".

Gemeinsame Freude (v. l.) bei Thomas Pickel, Johannes von Hebel (beide Sparkasse), Katharina Appler (Awo-Geschäftsführerin), Christian Pech (Awo-Kreisvorsitzender) und Martin Böller (Vorsitzender Bürgerstiftung Erlangen). © Foto: Awo



Mit dem "Awo Bürgerbus" startet der Awo-Kreisverband Erlangen-Höchstadt mit Unterstützung der Bürgerstiftung Erlangen, einer weiteren Erlanger Stiftung und der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt- Herzogenaurach einen Service für Erlanger Seniorinnen und Senioren.

Bedürftige Senioren, die in Erlangen wohnen, können ab sofort unter Telefon (0 91 31) 7 15 30 den "Awo Bürgerbus" rufen, wenn sie alltägliche Gänge nicht mehr so einfach alleine bewältigen können. Dieser Bürgerbus holt die Senioren zu Hause ab, fährt sie zum Arzt, zum Friedhof und zurück oder auch zum Einkaufen, hilft gegebenenfalls beim Hineintragen der Einkäufe oder hilft ihnen bei dieser Gelegenheit bei kleineren Handgriffen im Haushalt, wie ein Bild aufhängen, oder eine Glühlampe wechseln.

Der Bürgerbus, ein seniorengerechtes Auto, in dem auch problemlos ein Rollator transportiert werden kann, wurde von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach gespendet. "Uns war es sehr wichtig, diesem Projekt an den Start zu helfen, indem wir die Anschaffung des Fahrzeuges mit der Übernahme des gesamten Kaufpreises von 17 000 Euro unterstützen", so Johannes von Hebel, Vorsitzender des Sparkassen-Vorstandes.

Der Awo Bürgerbus sollte mindestens zwei Tage im Voraus telefonisch bestellt werden. Er verkehrt im Stadtgebiet von Erlangen, und zwar von Montag bis Freitag, je nach Verfügbarkeit. Die Fahrten sind kostenlos bzw. gegen eine freiwillige Spende.

