Modellhelikopter schlägt in Heroldsberg Leck ins Dach

Rotorblätter drehen sich bei Absturz weiter — Rund 1000 Euro Sachschaden - vor 52 Minuten

HEROLDSBERG - Einen ungewöhnlichen Luftunfall meldete am Montag eine kaufmännische Angestellte aus Lauf bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land: Ein Modellhubschrauber hat das Dach ihrer Firma in Heroldsberg beschädigt.

Ferngesteuerter Modellhubschrauber (Symbolbild) © Markus Steiner



Ferngesteuerter Modellhubschrauber (Symbolbild) Foto: Markus Steiner



Den abgestürzten Modellhubschrauber des Typs Helicopter 450 brachte sie gleich mit. Offensichtlich war der Hubschrauber bei Flugübungen abgestürzt und hatte das Dach ihrer Firma in Heroldsberg durch die drehenden Rotorblätter beschädigt. Die schadhafte Stelle wurde erst entdeckt, als Regenwasser ins Gebäude eindrang. Der angerichtete Schaden dürfte bei etwa 1000 Euro liegen.

Da sich an dem Flugobjekt eine Adresse befand, konnte der Verursacher schnell ausfindig gemacht werden. Der Pilot aus Kalchreuth gab an, dass sein Hubschrauber bereits vor knapp zwei Wochen abgestürzt sei und das Fluggerät trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht gefunden werden konnte. Der Kalchreuther ist Mitglied einer Modellflugvereinigung, die ihren Flugplatz zwischen Kalchreuth und Heroldsberg in der Nähe der Absturzstelle im Schleifweg haben.

Die erforderlichen Genehmigungen für das Fluggerät sind vorhanden, so dass lediglich zivilrechtliche Ansprüche im Raum stehen.

en