Moderner Vagabund trifft Leserinnen in Erlangen

Bernard Loyal präsentiert seine Arbeiten in der Galerie Treppenhaus - vor 43 Minuten

ERLANGEN - Noch bis 16. November präsentiert Bernard Loyal, der in Paris lebt und arbeitet, seine Bilderserie "Europäische Leserinnen – Lectures européennes" in der Galerie Treppenhaus (Henkestraße 91). Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Institut Erlangen.

Die Frauen Europas und ihre Bücher: Die Auswahl der Werke für diese Serie entstammt der eigenen Lektüre des französischen Fotografen © Loyal



Bernard Loyal, geboren in Paris, war unter anderem (gleichzeitig oder nacheinander) als Bühnenfotograf, Filmregisseur und als Ausbilder im Bereich Film künstlerisch tätig. Nach einer schöpferischen Pause als Deutschlehrer ist Bernard Loyal jetzt wieder als Fotograf unterwegs und bereist europäische Regionen, deren Sprachen er studiert und deren Literatur er mit viel Freude und Leidenschaft entdeckt. Als ein moderner Vagabund lässt er während seiner Reisen, von Portugal bis Estland, von England bis Rumänien, seine Blicke und Gedanken umherschweifen, immer wartend auf eine Eingebung, die ihn zu Novellen oder Fotoserien inspiriert.

Der Statistik zufolge lesen europäische Frauen mehr Literatur als Männer. Romane lassen ihrer Einbildungskraft freien Lauf und deswegen wurden sie lange von der Literatur ferngehalten. Die arme "Madame Bovary", die Heldin des Romans von Gustave Flaubert, sei unglücklich gewesen, urteilten früher die Kritiker ihrer Zeit, weil sie zu viele Liebesgeschichten gelesen habe, die sie mit dem wahren Leben verwechselt habe. Erstaunlicherweise hat das Thema der lesenden Frauen manche berühmte Maler inspiriert und sogar fasziniert. Auf bestimmten Gemälden verleihen die Künstler ihren Modellen einen rebellischen Charakter.

Inszenierte Aufnahmen

Vor kurzem gelang es diesen lesenden Frauen in Cafés und in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch den französischen Fotografen Bernard Loyal in ihren Bann zu ziehen. Im Gegensatz zu den Büchern auf den Gemälden, die anonym bleiben, kann man sie auf den Fotos der Serie "Europäische Leserinnen" ganz genau wiedererkennen und dazu noch im Originaltext. Die Auswahl dieser Werke entstammt der eigenen Lektüren des Fotografen. Außerdem spielen Autor, Titel, Inhalt und sogar Deckel der Bücher eine wichtige Rolle und haben die Komposition der Szenen beeinflusst. Deshalb wurden die Fotos gestellt und vom Fotografen inszeniert.

Als Leser und vollwertiger Autor der Bilder tritt Bernard Loyal für das Recht der Subjektivität des Künstlers ein. Früher behauptete Gustave Flaubert als Provokation "Ich bin Emma Bovary". Bernard Loyal wagt es, heute zu behaupten: "Ich bin meine Leserinnen."

Weitere Informationen zum Künstler unter www.bernard-loyal.fr

Die Galerie Treppenhaus ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet (Beratung und Verkauf: Mi. 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung per E-Mail: info@galerie-treppenhaus.de).

www.galerie-treppenhaus.de

