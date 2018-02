"Mohr-Apotheke" gibt es in Erlangen seit 1696

Apothekerin Theresa Bantele: Diskussion flammt alle paar Jahre wieder auf - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Die Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung in Frankfurt/Main sieht in der Verwendung von "Mohr" im Namen zweier Apotheken in der Mainmetropole einen rassistischen Hintergrund. Bundesweit sorgte diese Aussage für Aufregung. Auch in Erlangen gibt es am Lorlebergplatz eine "Mohren-Apotheke". Sie heißt so seit 1696.

Der Mohr der „Mohren-Apotheke“ ist seit 1696 Namenspatron der Apotheke. Das Original steht im Stadtmuseum. © Harald Sippel



Der Mohr der „Mohren-Apotheke“ ist seit 1696 Namenspatron der Apotheke. Das Original steht im Stadtmuseum. Foto: Harald Sippel



Für Apothekerin Theresa Bantele ist die Auseinandersetzung um den "Mohren" nichts Neues. "Diese Diskussion um den Namen gibt es alle paar Jahre immer wieder", sagt sie. Weil es diese Diskussion immer wieder gibt, hat die Apotheke ihr Logo geändert. Es zeigt jetzt einen stilisierten Turban. Ohne den eigentlich dazu gehörenden "Mohrenkopf".

Nicht ändern will Theresa Bantele dagegen die "Mohrenfigur" in der Fassade des Apothekengebäudes. "Sie soll vermutlich an Mauren erinnern und ist Anfang des 18. Jahrhunderts von der Heuwaagstraße mit in die Bismarckstraße umgezogen", so Theresa Bantele. Die Apotheke wurde schließlich 1696 schon als "Mohren-Apotheke" gegründet.

"Damals gab es bekanntlich keine deutschen Kolonien", sagt die Apothekerin. "Wahrscheinlich sollten der Name und die Figur ganz allgemein an das Morgenland erinnern". Das Morgenland war damals ganz weit weg und ziemlich exotisch. Die Figur wurde etwa 1730 ausgetauscht und eine Kopie in eine Hausnische gestellt.

Der Original-"Mohr" ist seither im Erlanger Stadtmuseum zu sehen.

Ob der Name "Mohr" schwarz bedeutet, die christliche Bezeichnung für Muslime war, vielleicht an die Heiligen Drei Könige erinnern soll (von denen einer eine schwarze Hautfarbe gehabt haben soll) oder an den Heiligen Mauritius erinnern soll, weiß Theresa Bantele nicht. "Die Herkunft des Namens der Apotheke ist nicht ganz zu klären". Rassistisch sei der Name aber nicht.

Egbert M. Reinhold Erlanger Nachrichten E-Mail