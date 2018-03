Möhrendorf: 125 000 Euro teurer BMW gestohlen

Fahrzeug verschwand über Nacht - vor 1 Stunde

MÖHRENDORF - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte einen hochwertigen BMW in Möhrendorf entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Symbolfoto Autoknacker. © colourbox.com



Der hellgraue BMW X6 mit dem amtlichen Kennzeichen ERH-EF 660 wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Frankenstraße geparkt. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer gegen 7.30 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs, das einen Wert von zirka 125 000 Euro hat.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33.

ots