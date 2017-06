Möhrendorf: Betrunkener Mercedesfahrer tötet Radler

Polizei nahm den 28-Jährigen fest - Hubschrauber im Einsatz - vor 31 Minuten

MÖHRENDORF - Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend in Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde von einem Auto erfasst, an dessen Steuer ein betrunkener 28-Jähriger saß.

Der 28-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Dechsendorf, als er an der Kreuzung zur Frankenstraße zwei Radfahrer erfasste. Einer der beiden, ein 58-jähriger Mann, wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der zweite Radler kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weil die Polizei bei dem 28-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch feststellte, führte sie einen Atemtest durch. Das Ergebnis: etwa 1,9 Promille.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Unfalldokumentation im Einsatz.

