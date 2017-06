Möhrendorf: Betrunkener stiehlt Transporter und tötet Radler

MÖHRENDORF - Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend in Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde von einem Transporter erfasst, an dessen Steuer ein betrunkener 28-Jähriger saß - der das Fahrzeug zuvor gestohlen hatte.

Der 28-Jährige kam zwischen 18 und 19 Uhr zu Fuß vom Kastenlauf in Büchenbach und hatte offenbar viel Alkohol getrunken. Vor dem Anwesen "Werker" entwendete er einen weißen Mercedes Kastenwagen (älteres Modell mit großem rot-weißem Aufkleber auf der Motorhaube), das gerade entladen wurde.

Von dort fuhr der Mann vermutlich über einen Radweg in Richtung Möhrendorf. In der Möhrendorfer Hauptstraße erfasste er dann die beiden Radfahrer, wobei ein 58-Jähriger vor Ort seinen Verletzungen erlag und ein weiterer Radfahrer mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der 28-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen, jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs ermittelt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 09131 760 514 zu melden.

