Möhrendorf: Einbruch scheitert an der Tür

2000 Euro Schaden angerichtet _ Zeugen gesucht - vor 20 Minuten

MÖHRENDORF - Ein noch unbekannter Täter wollte am vergangenen Wochenende (11./12. Februar) in ein Einfamilienhaus in Möhrendorf einbrechen. Die Kripo Erlangen sucht Zeugen.

Einbruch © Colourbox.de



Einbruch Foto: Colourbox.de



Der Einbruchsversuch in das Anwesen im Weiherweg ereignete sich zwischen Samstagvormittag, 10.30 Uhr und Sonntagabend, 19.45 Uhr. Der Täter probierte ein Fenster und die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln, kam jedoch nicht hinein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro.

Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten sich unter der Rufnummer (0911) 21 12 33 33 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

ots