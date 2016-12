Möhrendorf: Tournee-Theater mit Liebe zum Boulevard

Thomas Rohmer ist mit Theatergastspielen Fürth gefragter Produzent von Tournee-Stücken - vor 1 Stunde

MÖHRENDORF - Sie nennen sich Theatergastspiele Fürth, haben ihren Sitz aber seit geraumer Zeit in Möhrendorf. Das Tourneetheater von Thomas Rohmer boomt. Über 250 Auftritte mit zehn Stücken wird es in der kommenden Spielzeit 2017/2018 geben.

Eine Szene aus der Theatergastspiele-Fürth-Produktion „Der Weibsteufel“ mit Christine Kaufmann. © Andreas Bassimir



Eine Szene aus der Theatergastspiele-Fürth-Produktion „Der Weibsteufel“ mit Christine Kaufmann. Foto: Andreas Bassimir



Thomas Rohmer strahlt. „Ich bin längst in der glückliche Situation, dass bei den ,Theatergastspielen Fürth‘ täglich Bewerbungen herein kommen. Vom Busfahrer über den Bühnenbildner bis hin zu den Schauspielern. Wir müssen niemandem mehr hinterher laufen“, erklärt der Theatermacher und Schauspieler beim Gespräch mit den EN in einem Erlanger Café.

Seit über 20 Jahren produziert der 44-Jährige, der einst auch für die Reihe „Weltstars in Erlangen“ mit vielen Gastspielen in der Ladeshalle zuständig war, Tournee-Stücke. Mit zunehmendem Erfolg.

Der Möhrendorfer Theater-Macher Thomas Rohmer: Sein Tourneetheater boomt. © privat



Der Möhrendorfer Theater-Macher Thomas Rohmer: Sein Tourneetheater boomt. Foto: privat



„Wir gehören zwar noch nicht zu den ganz Großen der Branche, nähern uns aber diesem Bereich immer mehr an“, erklärt Rohmer. „Selbst renommierte Schauspieler kommen ganz selbstverständlich bei uns zum Casting vorbei.“

Bekannte Gesichter gibt es jede Menge in der laufenden und in der kommenden Spielzeit. Beispielsweise Christine Kaufmann, die die Hauptrolle in „Der Weibsteufel“ spielt. Anja Kruse gehört zum Ensemble, Andreas Eisholz (Anfang der 90er Jahre durch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ Frauenschwarm und einer der ersten deutschen Soap-Stars) oder Petra Kleinert („Mord mit Aussicht“, „SOKO Leipzig“ oder „Doppelter Einsatz“). Natürlich kommt es in diesem Geschäft darauf an, bei Schauspielern auf den Wiedererkennungseffekt zu setzen. Dazu steht Rohmer. Aber alle der Darsteller verfügen über eine fundierte Ausbildung und jede Menge Bühnenerfahrung. „Wenn die Qualität nicht stimmt, schieße ich mir doch selbst ins Bein“, erklärt Rohmer.

Eine Ausnahme wurde lediglich bei Fernanda Brandao gemacht. Die Tänzerin wurde als Jurymitglied der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und peilt erst seit geraumer Zeit eine Schauspielkarriere an. „Die wollte die Rolle unbedingt und hat mich überzeugen können, dass sie die Richtige ist!“

Meist hat Rohmer Boulevard-Stücke im Angebot. Ein Markt dafür ist im gesamten deutschsprachigen Raum vorhanden, gespielt wird in Stadttheatern ebenso wie in Mehrzweckhallen und in Kurhäusern. Seit diesem Jahr gibt es eine Abo-Reihe in der Baiersdorfer Jahnturnhalle (Rohmer: „Die kommt bestens an, nach jeder Vorstellung rufen Leute an, die ein Abo abschließen möchten“).

Rohmers Theatergastspiele überzeugen eben nicht nur mit bekannten Namen, sondern auch mit hochwertigen Inszenierungen. Regisseur von „Rosa Wolken“ war beispielsweise Holger Berg, der von 1993 bis 1999 Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg war und selbst am Wiener Burgtheater inszeniert hat.

Aber auch „Herbstgold“ oder „Patrick 1,5“, bei denen Rohmer („Boulevard muss man lieben!“) Regie führte, werden viel gebucht und kommen bei Publikum und Kritik bestens an. Im Januar beginnen nun in einem Saal in Buckenhof die Proben für die nächste Rohmer-Inszenierung. „Ausgerechnet Mallorca“ wird eine turbulente Komödie. Rohmer steht dabei wieder selbst neben Judith Hildebrand, Mirco Wallraf, Erika Skrotzki und Rhon Diels auf der Bühne.

Allesamt werden sie wieder in einem idyllischen Gasthof untergebracht sein.

Rohmer: „Die Schauspieler schätzen es. Das hat trotz aller Arbeit fast schon ein wenig Urlaubsatmosphäre.“ Diese wird Rohmer demnächst auch als Schauspieler bei seinem ersten TV-Klassiker verspüren können. Denn nachdem ihn die Produzenten vom „Traumschiff“ in seiner Rolle als homosexueller Vater in „Patrick 1,5“ gesehen hatten, wurde er gebucht — und macht sich kommendes Jahr für ein paar Wochen auf zu einem neuen Abenteuer.

www.theatergastspiele-fuerth.de

S. MÖSSLER-RADEMACHER