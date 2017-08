Möhrendorfer Kita feiert Richtfest: Einweihung Anfang 2018

Der Zeit- und Kostenrahmen wurde bisher eingehalten - vor 2 Stunden

MÖHRENDORF - Die Kindertagesstätte St. Laurentius wird derzeit neu gebaut. Mittlerweile steht der Rohbau und es wurde Richtfest gefeiert, zu dem unter anderem Landrat Alexander Tritthart kam. Die Einweihungsfeier der neuen Kindertagesstätte ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Die Kinder, die künftig in der Kita aus- und eingehen werden, sangen zum Richtfest ein Lied. Bürgermeister Thomas Fischer freute sich indes darüber, dass bislang der zeitliche und finanzielle Rahmen eingehalten worden ist. © Gisa Bodenstein



Nach achtmonatiger Bauzeit feierte die evangelische Kindertagesstätte St. Laurentius in Möhrendorf nun Richtfest. Alles verläuft nach Plan, sowohl zeitlich als auch finanziell. "Das ist etwas Besonderes in der heutigen Zeit", so Bürgermeister Thomas Fischer. 80 Prozent der Bauaufträge wurden bereits ausgeschrieben und vergeben.

Jüngste Vergaben

Zuletzt bekam die Fütterer GmbH aus Kemnath vom Gemeinderat den Zuschlag für eine Holztreppe über knapp 15.000 Euro. Der Erlanger Landschaftsarchitekt Herbert Studtrucker übernahm die Planung der Freianlagen im Umfang von fast 23.000 Euro. Um den Vollwärmeschutz soll sich die Schmider GmbH aus Bischberg für gute 87.000 Euro kümmern. Für Schlosser- und Metallbauarbeiten ist die Firma Metallbau Roth aus Möhrendorf zuständig, für eine Auftragssumme von zirka 27.000 Euro.

Insgesamt hat der Kita-Neubau bisher 2.240.000 Euro gekostet. Das sind 50.000 Euro weniger als in der Kostenberechnung vorgesehen. Die Baukosten trägt die Kommune vollständig, die Evangelische Kirche beteiligt sich nicht. Die Gemeinde ist Eigentümer der Einrichtung, die Kirche zahlt als Träger lediglich eine Pacht von 3000 Euro im Jahr. Außerdem ist sie für das bewegliche Mobiliar verantwortlich und muss den Betrieb gewährleisten. Dafür kassiert sie auch die Beiträge. Die werden gemäß "BayKiBiG" (Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz) je zu einem Drittel von Eltern, der Kommune und dem Staat bezahlt. Die Einnahmen sind zweckgebunden und müssen in die Kita reinvestiert werden.

Zum Richtfest waren neben dem Bürgermeister Landrat Alexander Tritthart, der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde St. Laurentius, Volker Metzler, sowie Vertreter des verantwortlichen Architektenbüros SSP aus Erlangen und des Bauhofs Möhrendorf gekommen.

Auch die Kinder, die in das neue Gebäude "einziehen" sollen, sobald es fertig ist, waren eingeladen und steuerten ein Ständchen bei.

Nach seinem Richtspruch führte Bürgermeister Thomas Fischer die "großen" Gäste durch den Rohbau. Im Obergeschoss sollen Trennwände in Leichtbauweise eingefügt werden. Diese kann man auch wieder entfernen, sollte das Gebäude in Zukunft auch einmal anders verwendet werden.

Die Einweihungsfeier der neuen Kindertagesstätte ist für das Frühjahr 2018 geplant.

GISA BODENSTEIN