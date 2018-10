Möhrendorfer Mähroboter sorgt für Polizeieinsatz

Gerät hatte sich aus noch ungeklärten Gründen eingeschaltet - vor 1 Stunde

MÖHRENDORF - Eine kurze Nacht für Anwohner in Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wegen eines lauten Brummens verständigten sie in der Nacht zum Donnerstag die Polizei. Der Übeltäter war schnell gefunden - und stellte mit künstlicher Intelligenz die Geduld der Möhrendorfer auf die Probe.

In den Morgenstunden rief eine besorgte Anwohnerin eines Anwesens in der Erlanger Straße zunächst beim Notruf an, später bei der Polizei, weil sie ein lautes Brummen vernommen hatte. Die Beamten machten sich umgehend auf die Suche nach der Lärmquelle.

Im Garten eines Reihenhauses im Speckweg wurden die Polizisten dann fündig: Fröhlich vor sich hin mähend hatte sich ein Rasenmäh-Roboter selbstständig gemacht und seinen Dienst verrichtet. Warum das Gerät ansprang, ist bislang noch nicht bekannt - die Beamten konnten der lärmtreibenden Gartenarbeit zu unchristlicher Zeit aber schnell ein Ende setzen.

