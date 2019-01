Möhrendorferin knackte Jackpot mit 16 000 Euro

Stefanie Dietz erriet alle Musiktitel bei "Bayern 1" - 17.01.2019 16:00 Uhr

MÖHRENDORF - Die sechs Richtigen hat die Möhrendorferin Stefanie Dietz bei dem gleichnamigen Gewinnspiel des Hörfunksenders "Bayern 1" erraten und somit den Jackpot mit 16 000 Euro geknackt.

Moderator Marcus Fahn hält den Jackpot hoch, den Stefanie Dietz gewann. © Bayerischer Rundfunk



Was für ein Start in den Tag am gestrigen Donnerstag auf "Bayern 1" bei Moderator Marcus Fahn. Hörerin Stefanie Dietz aus Möhrendorf nahm um 6.15 Uhr an dem Ratespiel "Die sechs Richtigen" teil und lag bei allen Musiktiteln absolut richtig.

Mit dabei waren bei den Nummern, die es zu erkennen galt, Hits von Cher, Eagles, Tina Turner, Bryan Adams, Roxy Music und den Beatles.

Stefanie Dietz ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit dem Geld möchte sie sich und ihrer Familie nun eine neue Küche kaufen beziehungsweise einen schönen Urlaub gönnen.

Bei dem Gewinnspiel "Die sechs Richtigen" stellt Moderator Marcus Fahn viermal am Morgen um 5.45 Uhr, 6.15 Uhr, 7.15 Uhr und 8.15 Uhr die Musikkompetenz der Hörer von "Bayern 1" auf die Probe. Er spielt sechs Musikschnipsel vor. Erkennt die Mitspielerin oder der Mitspieler die sechs Interpreten, ist der Jackpot geknackt.

Hierzu muss man einfach bei "Bayern 1" unter der kostenlosen Studio-Hotline (08 00) 8 08 04 56 anrufen und kann dann mit ein bisschen Glück den Geldpreis gewinnen.

