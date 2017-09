Morgendämmerung der Moderne in Erlangen

Hans Barthelmeß im Stadtmuseum: Einblicke in nur 29 Jahre Künstlerleben - vor 34 Minuten

ERLANGEN DABEI - Im Stadtmuseum ist bis zum die Ausstellung "Hans Barthelmeß 1887—1916. Ein Künstler am Beginn der Moderne" zu sehen (wir berichteten). Und sie ist sehr sehenswert, zeigt sie doch einen ebenso aufgeschlossenen wie vielseitigen Künstler.

Eines seiner letzten Gemälde: Selbstbildnis als Soldat. © Repro: Harald Sippel



Eines seiner letzten Gemälde: Selbstbildnis als Soldat. Foto: Repro: Harald Sippel



ERLANGEN – Die Geschichtsschreibung neigt dazu, ihren Gegenstand vom Ergebnis her darzustellen und will deshalb darin eine historische "Logik" verorten. Bei Künstler-Biografien verbietet sich diese umstrittene Vorgehensweise schon deshalb, weil die "Stationen" eines Künstlerlebens selbst der interessante Gegenstand sind. Deshalb hat der Kurator der Ausstellung, der Kunsthistoriker Werner Heunoske, das Barthelmeß’sche Werk in zehn Themenkreise gegliedert, die der Vielschichtigkeit des ausgesprochen produktiven Grafikers und Malers entsprechen, gleichzeitig aber auch das persönliche Umfeld, die künstlerischen Vorbilder sowie die Arbeitsweise ausleuchten.

Dabei – und da könnte man fast an eine Vorahnung glauben – stellt sich die hohe Produktivität Barthelmeß’ als Fügung dar, wurde er doch lediglich 29 Jahre alt. Sein Tod im Juli 1916 auf dem Schlachtfeld von Verdun erinnert daran, dass zwei Art-verwandte Seelen, die Maler August Macke und Franz Marc, ebenfalls einen sinnlosen "Heldentod" auf den Schlachtfeldern Frankreichs starben.

Im Schützengraben des Stellungskriegs kehrte Barthelmeß, sicher nicht ganz freiwillig, zur früh erlernten Fähigkeit zurück, mit wenigen Kohle- oder Bleistiftstrichen die komplexe Realität zu ausdrucksstarken Skizzen zu verdichten. Das "Kriegswerk" des Malers ist vergleichsweise schmal (es sind gerade mal zwei Gemälde in dieser Zeit entstanden), die Skizzen von der Front sind allerdings ebenso eindringlich wie die brieflichen Zeugnisse die von Hans Barthelmeß überliefert sind. Deshalb ist die Ausstellung naturgemäß eine der Vorkriegszeit, in der der Erlanger beim Besuch der Kunstgewerbeschule in Nürnberg in dem bekannten "Radierer" Adolf Schinnerer einen Mentor fand, der ihn mit der Radierkunst vertraut machte. Nach einem Studium an der Münchner Kunstakademie bei Peter von Halm und an der Kunstakademie Stuttgart bei Christian Landenberger ließ sich Barthelmeß 1912 in München nieder und nahm beim heute noch berühmten Franz von Stuck (siehe Münchens Stuck-Villa) ein Aktstudium auf. Kunstreisen führten ihn nach Holland, Frankreich und Italien, von wo er bemerkenswerte Reiseskizzen und Aquarelle mitbrachte.

Besonders bemerkenswert: die Entwicklung seiner Malkunst innerhalb nur weniger Jahre. Nach einer Phase in eher gedämpften Farben findet er schnell Anschluss an die Maler(ei) seiner Zeit, findet er zu einem lichten impressionistischen Stil, um schließlich zu einer farbsatten großflächigen Malweise mit starker, suggestiver Wirkung zu gelangen.

Dazu hatten ihm Aufenthalte in Amsterdam und Paris verholfen, wo sich Barthelmeß von van Gogh und den großen Meistern des französischen (Nach-)Impressionismus wie Manet, Degas, Cezanne und Matisse, dem Wegbereiter der Klassischen Moderne, beeinflussen ließ.

Dabei blieb Hans Barthelmeß seiner fränkischen Heimat stets verbunden, seine Briefe von der Front sind erschütternde Zeitzeugnisse. Diese Verbundenheit schlägt sich auch darin nieder, dass ein Großteil des Nachlasses zugänglich ist. Die Ausstellung schöpft nämlich aus reichen Beständen Erlanger Sammlungen des Stadtmuseums, des Stadtarchivs (bekannt sind über 2000 Handzeichnungen, 215 Radierungen inklusive 77 Radierplatten und etwa ein Dutzend Lithographien) und der Graphischen Sammlung der Universität. Die Sammlung seiner Ölgemälde im Stadtmuseum wurde in den letzten Jahren um wichtige Neuerwerbungen bereichert. Und: Viele Zeugnisse seines Schaffens, auch unbekannte Leihgaben aus Privatbesitz, werden zum ersten Mal öffentlich gezeigt.

Bei der letzten Barthelmeß-Ausstellung 1987 war bereits ein kleiner (aber feiner) Katalog erschienen, der jetzt noch erhältlich ist. Diesem großen Künstler Erlangens "am Beginn der Moderne" einen opulenteren (und farbigen!) Katalog nachzuschicken, bietet sich diese gut strukturierte Ausstellung förmlich an.

Hans Barthelmeß, 1887–1916, Ein Künstler am Beginn der Moderne, Di./Mi. 9—17, Do. 9—20, Fr, 9—17, Sa./So. 11—17 Uhr.

PETER MILLIAN