"Mother Africa" wurde in Erlangen zur rasanten Show

Zirkus-Nummern vom "schwarzen Kontinent" in der Heinrich-Lades-Halle - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Akrobatik, Musik und Tanz: Bei Mother Africa ist den Besuchern in der Erlanger Ladeshalle eine rasante Show mit etlichen spektakulären Zirkus-Nummern geboten worden.

Körperbeherrschung in der Mother-Africa-Show. © Klaus-Dieter Schreiter



Diese jungen Damen müssen aus Gummi sein! Eine andere Erklärung kann es nicht geben, wenn man beobachtet, wie diese Frauen aus Äthiopien ihre Körper verbiegen. Da schmerzt einem schon beim Hinsehen die Bandscheibe. Dazu wirbeln sie noch Mini-Teppiche mit Händen und Beinen durch die Luft, als ob dies eine Selbstverständlichkeit wäre. Allein schon diese Show-Nummer war den Besuch der neuen Mother-Africa-Produktion wert.

"New Stories from Khayelitsha" ist das Motto in der mittelmäßig besuchten Ladeshalle. "Khayelitsha" ist der Name eines der größten Townships Südafrikas, das etwa dreißig Kilometer vor Kapstadt liegt.

Bilderstrecke zum Thema "Mother Africa" in Erlangen: Rasante Show mit viel Akrobatik Akrobatik, Musik und Tanz: Bei der Vorstellung "Mother Africa" ist den Besuchern in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle eine rasante Show mit etlichen spektakulären Zirkus-Nummern und enormer Körperbeherrschung geboten worden. "Mother Africa" ist ein rein afrikanischer Zirkus mit internationaler Ausrichtung.



Geschätzt wohnen hier rund zwei Millionen Menschen verschiedener Herkunft und Religionen auf engstem Raum. Und mit Township-Atmosphäre startet die Show: Die Mitwirkenden wirbeln erst einmal über die Bühne, eine Gospelsängerin möchte an diesem Sonntagmorgen die Menschen in die Kirche locken, und im Hintergrund werkelt ein Friseur. Als plötzlich das Licht ausgeht, verwandelt sich der Strommast in ein Turngerät für schwindelerregende Akrobatik-Vorführungen.

Zu Live-Musik geht es Schlag auf Schlag mit rasanten Nummern weiter: Mal wird auf großen Bällen getanzt, dann wieder mit dem BMX-Rad gewirbelt oder Saltos geschlagen.

Mother Africa wurde 2006 von Winston Ruddle und Hubert Schober ins Leben gerufen. Ruddle versuchte sich als Breakdancer und war später auch über die Grenzen Afrikas hinaus als Clown und Artist erfolgreich. 2003 eröffnete er die "Hakuna-Matata-Circus-School" in Tansania. Seither verfolgte er seinen Traum von einem rein afrikanischen Zirkus mit internationaler Ausrichtung. Als einzige afrikanische Zirkusproduktion bietet Mother Africa seit über zehn Jahren Künstlern des "schwarzen Kontinents" durchgängig und nachhaltig die Möglichkeit, sich auf der ganzen Welt zu präsentieren. Etlichen gelang so der Sprung ins internationale Show-Geschäft. Wenn nach Ende dieser Tournee wieder ein paar mehr dazugekommen sind, wird sich niemand darüber wundern.

smö