Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Effeltrich

EFFELTRICH - Schwerste Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe Effeltrich. Wenige Stunden später starb der Mann in einem Krankenhaus.

Gegen 4.45 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seiner Suzuki in einer Zweiergruppe auf der Staatsstraße St 2243 von Effeltrich in Richtung Honings. Im Auslauf einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus von der Fahrbahn ab, stürzte und kam in einem Feld unter seinem Motorrad zum Liegen.

Der alarmierte Notarzt reanimierte den Mann auf dem Weg in eine Spezialklinik. Alle Bemühungen waren jedoch vergeblich, der 50-Jährige starb wenige Stunden später.

Die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, der die Polizei Forchheim bei der Klärung der Unfallursache unterstützt.

Der Sachschaden beträgt zirka 4000 Euro. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme aus.

