Mühelos klingende Barock-Pracht in Erlangen

Fortsetzung des Bach’schen Weihnachtsoratoriums in der Neustädter Kirche - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Der zweite Teil des Bach’schen Weihnachtsoratoriums war nun in der Neustädter Kirche zu erleben.

Allesamt gut disponiert: Dirigent Ekkehard Wildt führte mit hohem gestischen Einsatz durch das Konzert. © F.: Hofmann



Allesamt gut disponiert: Dirigent Ekkehard Wildt führte mit hohem gestischen Einsatz durch das Konzert. Foto: F.: Hofmann



Alle Jahre wieder, und diesmal wieder komplett in Erlangen: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium mit allen sechs Kantaten. Wie schön! Schon der Musikforscher Albert Schweitzer warnte davor, das ganze Oratorium an einem Abend aufzuführen, da ansonsten "der ermüdete Hörer die Schönheiten des zweiten Teils nicht mehr zu fassen vermag".

So war alles gut bereitet, sodass der zweite Teil mit den Kantaten IV-VI im Verlauf von gut anderthalb Stunden in der Neustädter Kirche mit der Neustädter Kantorei, dem Nürnberger Bachorchester und dem Solistenensemble drei Tage nach dem ersten Teil in der Dreifaltigkeitskirche stattfand. Voll besetzt sind die Kirchen bei diesem alljährlichen musikalischen Ritual landauf, landab immer. Auch schön!

Ekkehard Wildt führt mit durchgängig hohem gestischen Einsatz durch den zweiten Teil. Gleich zu Beginn, in der Kantate IV "Fallt mit Danken", schwingen der gut disponierte Chor und das Orchester fließend mit. Es ist ein weiches, angenehmes Treiben mit präsentem wohlklingenden Hörnerklang. Ein solistischer Höhepunkt ist die Echo-Sopran-Arie mit innig-hellklarem Austausch zwischen Antonia Bourvé und Christiane Merdes-Braun als Echo-Sopran. Tenor Martin Petzold erweist sich durchwegs als hervorragender Evangelist mit dramatischen Qualitäten und als virtuoser Ariengestalter. Die Arie "Ich will nur dir zu Ehren" gerät mit den beiden Soloviolinen zum virtuosen, stets präzisen musikalischen Wettstreit. Spannend und anregend ist das.

Zügig und klangschön sind die Choräle. Weihnachtlich leuchtet der Eingangschor mit dem "Ehre sei dir, Gott, gesungen" in der V. Kantate. Wie die passionstypischen Turba-Chöre klingt in dieser Kantate das Rezitativ mit der Altistin "Wo ist der neugeborne König". Intensiv ist das Terzett Sopran, Alt, Tenor mit barockem Violinkonzertieren "Ach, wenn wird die Zeit erscheinen".

Mit der großen Instrumentalbesetzung und der glanzvollen Tonart D-Dur knüpft die VI. Kantate an die Teile I und III an. Das ist in der Neustädter Aufführung auch deutlich, luzide mit barockem Glanz zu hören.

So geht es munter in barocker und dennoch mühelos klingender Pracht durch den Eingangs- und Schluss-chor. Dazwischen erweckt der Weihnachtschoral "Ich steh an deiner Krippen hier" in seiner Weichheit innige Religionsverbundenheit. Solistisch zeigt sich in der Sopran-Arie "Nur ein Wink" händelartige Opernnähe. Vielgestaltig ist diese VI. Kantate, verleiht dem Oratorium Geschlossenheit und entlässt das applaudierende Publikum weihnachtlich gestimmt in die Festtage.

SABINE KREIMENDAHL