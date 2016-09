Multikulti-Ehen liegen im Trend

ERLANGEN-LAND - Unterschiedliche Pässe, unterschiedliche Religionen – die Zahl der Multikulti-Ehen steigt. Bundesweit bewegt sich der Anteil deutsch-ausländischer Ehen bei rund 13 Prozent, in Bayern bei glatten 12 Prozent, und hier im Kreis Erlangen-Höchstadt waren unter den 654 Hochzeitspaaren 9,9 Prozent deutsch-ausländische Verbindungen.

Wo die Liebe hinfällt, ist die Herkunft ihres Partners vielen egal: Knapp 10 Prozent der getrauten Paare stammen aus unterschiedlichen Kulturen.



Wo die Liebe hinfällt, ist die Herkunft ihres Partners vielen egal: Knapp 10 Prozent der getrauten Paare stammen aus unterschiedlichen Kulturen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa



In weiteren 88,4 Prozent aller Hochzeiten handelte es sich bei uns um deutsch-deutsche Angelegenheiten und in 1,7 Prozent der Fälle waren beide Partner Ausländer.

Schwierig wird es im Ehealltag vor allem dann, wenn verschiedene Kulturkreise aufeinanderprallen: Eine neue Studie des Rostocker Zentrums für Erforschung des Demographischen Wandels zeigt, dass das Scheidungsrisiko bei Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln um fast zwei Drittel höher liegt als bei Menschen gleicher Nationalität.

Bereits der Gang zum Standesamt birgt einige bürokratische Hürden, vor allem wenn der jeweils zukünftige Ehepartner aus dem außereuropäischen Ausland stammt. Geduld und gute Nerven brauchen Heiratswillige in diesem Fall, um das monatelange Hin und Her zwischen Standesämtern, Ausländerbehörden und Botschaften zu bewältigen, bis die notwendigen Dokumente beglaubigt und legalisiert sind.

In der Summe schlossen im Jahr 2015 im Kreis Erlangen-Höchstadt 654 Paare den Bund fürs Leben, 29 weniger als im Vorjahr. Darunter waren 65 deutsch-ausländische Hochzeitspaare (Vorjahr: 55). Dabei war in 38 Fällen die Frau Ausländerin, in weiteren 27 Fällen der Mann Ausländer. Insgesamt 578 mal trauten die Standesbeamten Paare mit jeweils einem deutschen Pass (Vorjahr: 621), bei weiteren elf Brautpaaren hatten beide eine ausländische Staatsangehörigkeit (Vorjahr: 7).

Heiraten im Trend

Bei uns waren es 654 Brautpaare, bayernweit zogen im Jahr 2015 insgesamt 65 168 Paare vor den Traualtar. Davon war jedes achte Hochzeitspaar eine binationale Kombination zwischen Deutschen und Ausländern. Regional bestehen dabei große Unterschiede: In der Landeshauptstadt München, die nicht zuletzt wegen der Arbeitsmarktsituation viele Zuzügler aus dem (außer-)europäischen Ausland anzieht, ist jede vierte Heirat eine deutsch-ausländische Angelegenheit, im Kreis Lichtenfels hingegen nur jede 25. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt liegt die Quote derzeit bei rund zehn Prozent.

Meist treiben die deutschen Männer die Quote der binationalen Ehen nach oben. Denn bayernweit heiraten mehr Deutsche eine Ausländerin als deutsche Frauen einen Ausländer: Am häufigsten treten sie in diesem Fall mit türkisch-stämmigen Ehepartnern vors Standesamt, gefolgt von Österreichern, Italienern oder US-Amerikanern, geht aus der Statistik hervor. Die Männer ehelichten in den vergangenen Jahren häufig eine Türkin, Österreicherin oder Polin sowie eine Ukrainerin oder eine Asiatin.

Heiraten liegt im Trend. Landesweit kletterte die Zahl der Eheschließungen erneut um rund 2800 oder 4,5 Prozent: Insgesamt 65 128 Paare schlossen im Jahr 2015 den Bund fürs Leben. Damit nähern sich die Zahlen nach gut anderthalb Jahrzehnten unterhalb der 60 000er Marke allmählich wieder dem Niveau der 80er Jahre an, als jährlich regelmäßig noch zwischen 66 000 bis 70 000 Ehen geschlossen wurden, im Jahr 1990 kletterte die Zahl sogar kurzzeitig auf knapp 74 400.

Die kirchliche Trauung ist Wahl, die standesamtliche immer Pflicht. Das gilt auch in Fällen, in denen beide Partner ausländische Staatsbürger sind.

