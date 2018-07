Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

"Live am See" in Dechsendorf: Ohrenschmaus für Kabarett-Fans Das Open-Air "Live am See" stand am Samstagabend ganz im Zeichen des Kabaretts. Für viele Lacher im Publikum sorgten D'Raith-Schwestern, Wolfgang Ambros, Willy Astor und Hannes Ringlstetter. Auch wenn die Veranstaltung am Dechsendorfer Weiher etwas unter dem Regen litt, war die Stimmung bei den Zuschauern prächtig.

Neue Brückenträger: Spektakuläre Arbeiten am Kreuz Fürth/Erlangen Die Autobahndirektion Nordbayern musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag die A3 am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen komplett sperren. Mit Hilfe von mehreren Kränen wurden an einer Brücke neue Träger montiert. Die Arbeiten zogen sich bis in die frühen Sonntagmorgenstunden.

Erlanger Berufsfeuerwehrtag: Jugendliche simulieren Autounfall Beim Erlanger Berufsfeuerwehrtag konnten Jugendliche einen 24-Stunden-Tag mit etlichen Einsätzen erleben, so wie ihn auch die hauptberuflichen Feuerwehrleute öfter mal mitmachen müssen. Dabei simulierten die Teilnehmer einen Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst und unter dem Pkw eingeklemmt wurde.