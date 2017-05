Musik für Genießer: Diese Erlangerin steht auf Vinyl

Aber bitte ohne Smartphone, Teil III: Lea Kiehlmeier liebt Schallplatten - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Fotos, Adressbuch, Nachrichten, Telefon, Notizblock und Stift. Alles, was man früher unterwegs vermissen konnte, hat man nun immer dabei: im Smartphone. Es sah so aus, als würde das Digitale das Analoge verdrängen. Nicht so bei Lea Kiehlmeier. Sie liebt Schallplatten.

Hat unter anderem auch eine gelbe Schallplatte in ihrer Sammlung: Lea Kiehlmeier. © Harald Sippel



Hat unter anderem auch eine gelbe Schallplatte in ihrer Sammlung: Lea Kiehlmeier. Foto: Harald Sippel



Wenn Lea Kiehlmeier Musik hört, dann am liebsten analog. "Eine Schallplatte zu hören, ist für mich Entspannung." Es ist bewusstes Hören, alleine schon, weil man die Platte zuerst in die Hand nehmen muss, bevor man die Musik genießen kann. "Man kann nicht so einfach Lieder überspringen", stattdessen hört man das Album durch, so wie der Künstler die Lieder arrangiert hat. "Der Klang ist auch besser, man hört jede Rille auf der Platte mit", sagt die 27-Jährige.

"Natürlich höre ich auch über Youtube Musik oder übers Smartphone." Doch wenn es um ihre liebsten Genres oder Künstler geht, ist es meist doch die Schallplatte. "Manche habe ich von Freunden geschenkt bekommen, dann hört man im kleinen Kreis immer wieder gemeinsam rein." Ein Grundinteresse an Musik war bei Kiehlmeier dabei schon immer vorhanden. "Ich gehe auch gern auf Festivals und Konzerte." Zudem arbeitet sie beim Uni-Radio, für "Funklust" kümmert sie sich auch um Musik-Tipps. "So stoße ich immer wieder auf Neues, auch aus Genres, die ich sonst nicht hören würde."

Die Schallplatte kennt die gebürtige Augsburgerin schon seit ihrer Kindheit. "Mein Vater sammelt Schallplatten, früher haben wir die aber nie anfassen dürfen." Als Kiehlmeier dann zum Studium nach Erlangen gezogen ist, hat sie von einem Freund eine Schallplatte geschenkt bekommen. "Aber ich hatte gar keinen Plattenspieler."

Vom Dachboden der Oma eines Freundes wanderte eine alte Anlage in Kiehlmeiers Studenten-WG, noch immer steht das schwarze Monstrum neben ihrem Schreibtisch. "Nur den Plattenspieler funktioniert." Aber das reicht der Medienwissenschafts-Studentin auch. Rund 30 Platten hat sie mittlerweile in ihrer Sammlung.

Manche kauft sie auf Flohmärkten, zum Beispiel am Bohlenplatz, andere in den Platten-Fachgeschäften in Erlangen und Nürnberg. "Dort kennen sie auch schon den persönlichen Musikgeschmack." Dann läuft es wie immer beim Shoppen: "Am Ende kaufe ich immer etwas." Viele Künstler legen ihre neue Alben schließlich mittlerweile als Schallplatten auf. "Dabei geht es nicht nur um das Booklet", sagt Kiehlmeier. Eine Broschüre gibt es schließlich bei einem CD-Album auch.

"Bei einer Platte sind zum Beispiel auch Poster dabei oder andere Extras." Zudem gibt es auch besonders hergestelltes Vinyl. "Manche Platten sind besonders gepresst, davon gibt es dann nur 200 Stück und jede klingt anders." Die Studentin hat zum Beispiel auch eine quietschgelbe Schallplatte. "Sammeln gehört dazu."

Aber bitte ohne Smartphone, Teil I: Franzi Schleif und ihr Terminplaner

Aber bitte ohne Smartphone, Teil II: Siegrid Schuster und ihr Frankenlabor

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail