Musik-Reise bei Jazz4free in Erlangen

Reihe startet wieder: "Nanuk II-V" kommt am Sonntag ins E-Werk - vor 48 Minuten

ERLANGEN - Ab Sonntag, 11. September, startet die Reihe "Jazz4free" in die Herbstsaison: Ab 20.30 Uhr spielt das Jazzquartett "Nanuk II-V" in der E-Werk-Kellerbühne.

Trat vor der Sommerpause bei "Jazz4free" in Erlangen auf: Yara Linss. © Privat



Trat vor der Sommerpause bei "Jazz4free" in Erlangen auf: Yara Linss. Foto: Privat



Die vier Musiker von „Nanuk II-V“ begeben sich auf eine wundersame Musik-Reise: Sie durchqueren Ozeane, Länder und Musikstile. In Amerika begegnen sie dem Jazz, in Brasilien dem Samba und in Argentinien packt sie der Tango. Die jungen Jazzmusiker präsentieren ausgewählte Reise-Originale sowie hitverdächtige Eigenkreationen.

Die Band besteht aus dem Saxofonisten Lars Groeneveld, dem Kontrabassisten Moritz Graf, dem Schlagzeuger Flo Fischer sowie der Pianistin und Hammond-Orgelspielerin Victoria Pohl.

Victoria Pohl entdeckte die Liebe zur Musik schon in jungen Jahren und begann noch vor dem Lesen und Schreiben Klavier zu spielen. Nach dem musischen Abitur, vielen Unterrichtsstunden auf diversen Instrumenten (u.a. Saxofon, Gitarre, Schlagzeug) studierte sie zunächst klassisches Klavier in der künstlerisch-pädagogischen Ausbildung an der Hochschule für Musik Nürnberg.

Nach dem Abschluss studiert sie nun Jazzpiano an der Hochschule für Musik Würzburg. Neben ihrer Konzerttätigkeit unterrichtet sie leidenschaftlich gerne.

Weitere Infos unter www.e-werk.de

en