"Musiker können sich am Berg nicht vollsaufen"

Fünf Stunden auf der Bühne und kein Bier: Sängerin Sonja Tonn über ihren Auftritts-Reigen

ERLANGEN - Der Berg und die Musik: Für unsere Serie "1 Bier mit" haben wir uns mit der Sängerin Sonja Tonn über ihren Auftritts-Reigen an der Seite von "Wulli" und Band (nochmals Freitag ab 18 Uhr sowie Samstag ab 14 Uhr im Duo und ab 18 Uhr mit Band am Niklas Keller) unterhalten.

Die Sängerin Sonja Tonn. © Foto: Harald Sippel



Seit wie vielen Jahren treten Sie bereits auf der Bergkirchweih auf?

Sonja Tonn: Ich habe es extra zu Hause ausgerechnet, damit ich vorbereitet bin (lacht): Das neunte Jahr. Immer auf anderen Kellern.

Gibt es Songs, die extra für den Berg einstudiert werden?

Tonn: Für den Berg werden ganz aktuelle Songs aus den Charts mit ins Repertoire genommen. Gegen Ende geht’s dann auf die Party-Schiene.

Haben Sie einen Start-Song?

Tonn: Eigentlich nicht. In diesem Jahr geht es aber mit "Wenn es morgen schon zu Ende wär’" von Roger Cicero los, damit wir ihm einen schönen Gruß gen Himmel schicken. Aber wir hören immer mit "Wieder hier" von Westernhagen auf. Natürlich variieren wir das Programm, damit es auch für die Leute, die uns mehrfach hören, immer etwas Neues gibt.

Beherrschen Sie Kerwa-Lieder?

Tonn: Oh, nee. Da haben wir keine im Programm. Aber etliche Blödel-Lieder wie "Fürstenfeld" oder "Naggerd am Birkensee" zur Melodie von "Knocking on heaven’s door" und "Mach den Mund zu, Du wirst hässlich!"

Ist das Berg-Publikum angenehm?

Tonn: Das ist schon okay. Die Leute wollen halt feiern. Als Musiker musst du eben wissen, ob du so einen Job machen möchtest oder nicht. Wenn der Wulli und ich so etwas annehmen, dann wird niemals "Huhu, die haben ja etwas getrunken" gemeckert. Es kommt aber schon mal vor, dass ein Besoffener zur Bühne kommt und versucht, Dir ins Ohr zu brüllen.

Haben Sie schon mal einen von der Bühne werfen müssen?

Tonn: (lacht) Nein. Das übernehmen andere. Stress gibt es sehr selten. Für den Wulli ist der Berg ohnehin sein Ein und Alles. Ich als alte Nermbercherin musste das erst lernen.

Sie stehen fünf Stunden auf der Bühne. Bedeutet das: Fünf Stunden Rock-’n’-Roll-Leben bei Freibier?

Tonn: Nicht für mich. Kennst Du den, mit dem großen L auf der Stirn. L für Loser. Das bin ich. Ich bin die Fahrerin. Im Ernst: Musiker können sich bei Auftritten nicht die Hucke vollsaufen. Meine Jungs sind da übrigens sehr diszipliniert.

Interview:S. MÖSSLER-RADEMACHER