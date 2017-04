Mysteriöser Camper im Kraftshofer Forst entdeckt

Mann aus Argentinien lebt dort offenbar schon seit längerer Zeit - vor 56 Minuten

KALCHREUTH - Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein Nürnberger Biologe am Sonntagmorgen im Kraftshofer Forst bei Kalchreuth: Offenbar wohnte dort in der Wildnis schon seit längere Zeit jemand in einem Zelt. Die Polizei konnte den Fall zumindest halb aufklären.

Ein Biologe aus Nürnberg entdeckte im Unterholz ein Zelt und meldete dies bei der Polizei. Tatsächlich konnte eine Polizeistreife einen 41-jährigen Mann dort schlafend antreffen. Dieser stammt aus Argentinien und lebt wohl schon längere Zeit im Wald, was auch an den umherliegenden Essens- und Verpackungsresten zu erkennen war. Amtlich gemeldet ist er allerdings nicht.

Der Fremde hatte außerdem ein Fahrrad bei sich, das vor einem Monat als gestohlen gemeldet wurde. Der Argentinier hatte keinerlei Bargeld bei sich. Somit musste er einen Zustellungsbevollmächtigten für das Strafverfahren wegen des gestohlenen Fahrrads bennen. Im Anschluss entließen ihn die Beamten wieder von der Dienststelle. Über seinen weiteren Verbleib in Deutschland wollte der Mann allerdings keine Angaben gegenüber der Polizei machen.

