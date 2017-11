Mythologisches als Geschlechterkampf in Erlangen

ERLANGEN - Die Ausstellung "Mythologie: Götter – Liebe – Abenteuer" im Kunstmuseum Erlangen (Nürnberger Straße 9, geöffnet Mi., Fr., Sa., So., feiertags 11 bis 15, Do. 16 bis 20 Uhr) könnte Anlass geben, sich daran zu erinnern, dass es nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit den griechischen Tragödien war, die den modernen Feminismus befeuert hat. Die Frage, ob die Mythen über den Kampf der Geschlechter Stoff für die Realgeschichte abgeben, bleibt auch in dieser Schau spannend.

Liz Bayerleins „Danae“, die Zeus’ Samen als Brausestrahl empfängt, lässt mehrere Deutungen zu. Foto: Foto: Peter Millian



Es war wohl zuvorderst die Schriftstellerin und Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth, die zum Ende des letzten Jahrhunderts mit ihren Werken "Die Göttin und ihr Heros" sowie ihrem dreibändigen Hauptwerk "Das Matriarchat" (zwischen 1989 und 2000 erschienen) eine andere Sichtweise auf die (Vor-)Geschichte der Menschheit warf – eine Sichtweise, die sich von den historischen Erzählern wie Ovid, Homer oder Hesiod dadurch unterschied, dass sie die weiblichen Gottheiten und Götterkinder in einen neuen Kontext stellte. Dieser Kontext geht von der Annahme aus, dass ursprüngliche Gesellschaften viel stärker von Frauen geprägt waren, deren wahre Bedeutung in der späteren (männlichen) Geschichtsschreibung umgedeutet wurden getreu der Devise: Es sind immer die (historischen) Sieger, die die Geschichte schreiben und damit Deutungshoheit für sich reklamieren. Ob diese Frauen-Gesellschaften "Matriarchate" im Sinne von Herr(!)schaftsstrukturen waren, war aber schnell auch innerhalb der feministischen Strömung umstritten.

Begonnen hatte das Nachdenken über die Vorgeschichte des Geschlechterkonflikts bereits im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund immer stärker werdender Emanzipationsbewegungen in den industrialisierten Ländern, in denen Frauen vehement ihren Anteil am sozialen Leben einforderten. Bereits da wurden unterschiedliche Strömungen deutlich: jene, die den patriarchalen Strukturen gleiche Rechte abforderten (ein Prozess, der bis in unsere Tage anhält), und jene, die das Patriarchat (und mit diesem den Kapitalismus) abschaffen wollten. Namen wie Friedrich Engels und August Bebel stehen für die radikaleren Forderungen.

Die moderne Frauenbewegung – die sich wohl nicht zufällig mit dem im 19. Jahrhundert lebenden Altertums- und Matriarchatsforscher Johann Jakob Bachofen beschäftigt – knüpft daran teilweise an, hat aber ihre Sichtweise dahingehend erweitert, dass sie auch die Männer- und Frauenbilder selbst hinterfragt. Der dabei begründete sogenannte Gender-Diskurs hat Auswirkungen sogar auf die heutige Gesetzgebung. Die Geschlechter werden "beweglich" – ob sozial konstruiert oder in den Genen angelegt, sei dahingestellt.

All diese Implikationen können als Folie beim Besuch der Ausstellung dienen, die reichlich Stoff für Interpretationen und alternative Sichtweisen bietet. Allein Liz Bayerleins "Danae" lässt bereits im historischen Vorbild unterschiedliche Deutungen zu. Ist die Königstochter, die mit ihrem Sohn Perseus den Mörder ihres Vaters gebären wird, ein Vergewaltigungsopfer Zeus’, oder ist Zeus nur der Garant dafür, dass sich das Orakel erfüllt? Liz Bayerleins Bild einer hingestreckten Danae, die Zeus’ Samen wie einen Brausestrahl empfängt, lässt dies offen, Manfred Hürlimanns Danae ist durch ein winziges Detail noch stärker verrätselt.

Oder wie soll man die Geschichte des "Himmelskastrators" Kronos interpretieren, der sich vor seinen mit der Göttin Rhea gezeugten Kindern Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon so fürchtet, dass er sie verschlingt und nur durch eine List von Rhea (die nur ihren jüngsten Sohn Zeus retten konnte) diese wieder ausspuckt und danach verbannt wird? Ist dies ein früher Triumph weiblicher Fürsorge und List über männliche Herrschsucht und Aggression? Oder verbergen sich in Kronos’ Übergriffigkeit verborgene Männer-Ängste? Curd Lessig ist mit seiner Federzeichnung "Mr. Chronos liebt Mrs. Time" jedenfalls ein schöner und ironischer Kommentar gelungen.

Eine ebenfalls schon fast mythische Frauengestalt kommt in dieser Ausstellung zwar nicht vor, ist aber allgegenwärtig: Maria, die Gottesmutter, die gerade im Süden fast so stark verehrt wird wie Vater und Sohn. Deren jungfräuliche Empfängnis gab über Jahrhunderte ebenfalls genug Stoff für künstlerische Darstellungen ab. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Der Blick darauf, wie – überwiegend von Männern – mythologische Stoffe künstlerisch verarbeitet werden, bleibt auch mit dieser Ausstellung spannend.

PETER MILLIAN