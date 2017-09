Nach 40 Jahren: Eiscafé Venezia in Erlangen macht dicht

ERLANGEN - Nach 41 Jahren ist Schluss: Die Eisdiele Venezia an der Essenbacher Brücke schließt, Giancarlo da Col geht an diesem Sonntag in den Ruhestand. Ein letzter Besuch.

Giancarlo da Col (li., hier mit Mitarbeiter Luigi Mandarino) in seinem Eiscafé Venezia. © Harald Sippel



Die Fenster haben sie schon zugeklebt. Mit Eispapier, womit auch sonst? Dahinter, wo sonst an Regentagen große und kleine Kunden vor großen Eisbechern saßen, stapeln sich die Stühle. Auf den Tischen und Bänken stehen Bilder, die nun nicht mehr an der Wand hängen.

Ganz hinten hat Giancarlo da Col einen Tisch freigeräumt. An dem sitzt er jetzt, den letzten Arbeitstag seines Lebens und ein kleines Glas Rotwein vor sich. Nur einmal steht er kurz auf, sieht vorn zum großen Fenster des Straßenverkaufs hinaus. Doch diesmal, da reicht er keine Eistüte heraus und keinen Eisbecher, wie so oft in den letzten 41 Jahren. Diesmal lässt er sich küssen: "Bis bald dann", sagt eine Kundin, "irgendwann und irgendwo." Giancarlo da Col nickt und lächelt tapfer – es ist einer der wenigen Momente, an dem er ein wenig traurig wirkt, dass jetzt alles vorbei ist mit dem Eis. "Aber was soll ich machen", fragt er kurz darauf wieder hinten, an dem Tischchen an der Wand, "ich kann doch nicht arbeiten bis ich 101 bin?" Nein, das kann er natürlich nicht. Giancarlo da Col ist heuer 71 geworden. "Das reicht doch auch", findet er.

Als er 14 war, ist er aufgebrochen aus dem kleinen Cibiana di Cadore, 30 Kilometer südlich von Cortina d’Ampezzo. Es gab keine Arbeit in dem 400-Seelen-Ort. Ein Freund des Vaters nahm ihn mit, Eis verkaufen in Deutschland, das hörte sich im Cibiana der 60er Jahre nach Zukunft und Abenteuer an. In Ludwigshafen erlebt er als Eis-Verkäufer im Sommer 1961 seinen 15. Geburtstag, es geht weiter nach Mannheim, dann wieder zurück nach Ludwigshafen, in die erste, eigene Eisdiele.

Über den Schwager hört da Col, dass die Eisdiele Taparo in Erlangen zum Verkauf steht. Giancarlo da Col ergreift die Chance, übernimmt den Laden, zieht in die Wohnung direkt darüber. Es ist 1977. "Ich habe mich schnell in Erlangen verliebt", sagt er, nicht zu groß, nicht zu klein. Und manchmal kann man in den Cafés in der Sonne sitzen. Es ist vielleicht ein bisschen wie zu Hause, wo heute noch das Elternhaus steht. Erst vergangenen Dienstag war er wieder dort, "die Berge", sagt Giancarlo da Col, sie sind vielleicht das einzige, was ihm ein wenig gefehlt hat in all der Zeit; die Jagd auf Gämse, auf Hirsche, Rehe — eine Leidenschaft, sein Vater hat ihn als kleiner Bub damit angesteckt. "Aber lange halte ich es nicht aus dort oben. Das ist mir schnell zu einsam." Daher jagt er längst auch in Erlangen, Tontauben, mit den Freunden vom Bayerischen Wurftauben Club (BWC).

Zum Geldverdienen kommt eines Tages auch die junge Stefania aus Venedig nach Erlangen. Sie arbeitet in der Eisdiele als Bedienung, verliebt sich bald in den Besitzer und er sich auch in sie. Es ist der Moment, in dem endlich das mit dem Schild "Taparo – Venezia" an der Hauswand auch ein wenig Sinn ergibt. Noch mehr sogar, als es rostet und von der Wand fällt: Giancarlo da Col kauft ein neues, nun heißt die Eisdiele nur noch "Venezia", nach der Heimatstadt seiner Frau – "wo es dort doch eigentlich so schmutzig ist und furchtbar stinkt".

Mehr als nur eine Eisdiele

Giancarlo fährt nicht gerne hin, ganz anders, als die Erlanger in seinen Laden. Der wird in all den Jahren zu so viel mehr, als nur einer Eisdiele: Im "Venezia" feiern sie Kindergeburtstage, Radfahrer und Motorradfahrer halten für einen süßen Stopp, Ehepaare haben sich auf den runden Steinbänken vielleicht das erste Mal geküsst. Immer dabei war das Eis von Giancarlo da Col, über 40 Jahre lang.

Viele von denen sind am Donnerstag und am Freitag vorbeigekommen, erzählt der Chef. Es hat geregnet, aber trotzdem wollten sie alle ein Eis. Das letzte Eis von ihrer "Venezia". "Alle haben sich bei mir bedankt — stellen Sie sich das vor", sagt Giancarlo da Col. "Eine Frau hat mir sogar Pralinen geschenkt" — er nestelt sie hervor, auf einem Aufkleber steht in Handschrift "Von Herzen". Es ist der zweite Moment an diesem Nachmittag, an dem Giancarlo da Col ein wenig traurig wird. Dann sagt er, ganz leise, mehr zu sich selbst: "Aber ich kann doch nicht eines Tages mit einem Eislöffel in der Hand einfach umfallen."

