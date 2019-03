Nach 50 Jahren: Besitzerwechsel bei Brakhoff in Frauenaurach

Maria Brakhoff-Salzmann übergibt ihr Traditionsgeschäft an die neuen Besitzer - vor 42 Minuten

ERLANGEN - Besitzerwechsel bei Brakhoff: Maria Brakhoff-Salzmann geht im Alter von 73 Jahren in den Ruhestand. Das Traditionshaus in Frauenaurach bleibt jedoch mit seinem Firmennamen weiter bestehen.

Nach einem halben Jahrhundert in den Ruhestand: Maria Brakhoff-Salzmann prostet mit den beiden neuen Besitzern, Felix Merkle (links) und Martin Aman, auf eine gute Zukunft für die Brakhoff-GmbH. © Foto: Brakhoff



Nach einem halben Jahrhundert in den Ruhestand: Maria Brakhoff-Salzmann prostet mit den beiden neuen Besitzern, Felix Merkle (links) und Martin Aman, auf eine gute Zukunft für die Brakhoff-GmbH. Foto: Foto: Brakhoff



"Brakhoff" wird von den neuen Besitzern Martin Aman (33) und Felix Merkle (32) mit der Übernahme aller zwölf Beschäftigten sowie der gesamten bestehenden Infrastruktur weitergeführt und nach einem "sanften Übergang" zukunftsgerecht ausgebaut, heißt es in einer Firmen-Mitteilung.

Am 1. November 1969 war das auf Wein spezialisierte Unternehmen Brakhoff in Erlangen-Frauenaurach am Geisberg entstanden und fünf Jahre später auf das jetzige Gelände an der Erlanger Straße 8 umgezogen. 1983 ausgebaut und 1999 mit einer Halle vergrößert, umfasst es heute 3000 qm Nutzfläche mit 550 qm Verkaufsraum.

Rund 2000 Produkte finden sich in dem Sortiment vornehmlich aus Wein, Champagner und Spirituosen, das durch die "hochwertige Qualität seinen Führungsanspruch im Erlanger Raum schöpft". So ist auch durchaus nachvollziehbar, dass Brakhoff seinen Umsatz zu etwa 50 Prozent aus dem Verkauf an die Gastronomie und Hotellerie in einem Umkreis von 50 Kilometern erzielt.

Ein weiteres Viertel kommt aus dem Handel mit der Industrie, wobei die ortsansässigen Konzerne sowie auch kleinere und mittlere Unternehmen zu den treuen Kunden zählen. 20 Prozent entfallen auf den Einzelhandel, der ein breites Sortiment an regionalen und überregionalen Weinen, Bier, Spirituosen und weiteren Spezialitäten abdeckt.

Die Nachfolger sind gebürtige Augsburger

Die beiden Nachfolger, gebürtige Augsburger, haben sich beim Betriebswirtschaftsstudium kennen gelernt. Sie betreiben mit 15 Mitarbeitern heute und parallel auch in Zukunft eine vergleichbare Firma im schwäbischen Buchloe, die sie vor einigen Jahren vom einstigen Gründer übernommen haben.

Man kennt die Wine Group "Aman & Merkle GmbH" von einschlägigen Messen als Italien-Experten. Die Liebe zum Wein haben die beiden Inhaber von ihren Vätern "geerbt". In Zukunft wollen sie in Erlangen neben der Pflege des Stammpublikums auch junge Leute ansprechen – etwa bei monatlich wechselnden Verkostungsevents oder einer großen Jubiläumsmesse im Herbst mit der Präsenz von namhaften Winzern an zahlreichen Verkostungstheken.

"Wir hoffen auf vielfache Synergieeffekte, die wir aus beiden Standorten ziehen wollen und gerade dem Kunden ein deutlich besseres Einkaufserlebnis bieten sollen", so Martin Aman. So dürfen künftig Brakhoff-Kunden vor allem bei Wein, Grappa, Cognac und Whisky auf weitere Highlights hoffen.

en