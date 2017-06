Nach Abschiebe-Eklat: Droh-Mails gegen Abgeordnete

Alexandra Hiersemann forderte die Aufklärung des Nürnberger Polizeieinsatzes - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Seit die Erlanger Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann (SPD) Aufklärung über den umstrittenen Nürnberger Polizeieinsatz gegen eine Sitzblockade von Berufsschülern gefordert hat, erhält sie selbst Drohungen.

In den E-Mails werde ihr eine "eindeutige Behandlung" angekündigt, sagte die 56-Jährige den Erlanger Nachrichten. "Man wirft mir vor, ich hätte die Polizei beschimpft, obwohl das nicht der Fall ist."

Nach der Eskalation in einer Nürnberger Berufsschule, bei der Klassenkameraden die Abschiebung des afghanischen Flüchtlings und Mitschülers Asef N. verhindern wollten, hatten Hiersemann und der Fürther Landtagsabgeordnete Horst Arnold (SPD) vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vollständige Aufklärung gefordert. In einem Schreiben stellten die beiden Abgeordneten Fragen nach der Verantwortlichkeit sowie der Rechtsgrundlage des Polizeieinsatzes. Zudem verlangen Hiersemann und Arnold von der bayerischen Staatsregierung Aufklärung darüber, warum die Festnahmen während der Schulzeit durchgeführt wurden und ob die Schulleitung vom geplanten Einsatz unterrichtet war.

Am Mittwochmorgen führte die Polizei einen jungen Schüler aus der Nürnberger Berufsschule am Stadtpark. Der 21-jährige Afghane sollte in sein Heimatland abgeschoben werden. Doch die Situation eskalierte.