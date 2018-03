Nach Dammbruch: Abdichtung soll gesichert werden

Anscheinend haben sich Tiere durch den Damm gegraben - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Der Dammbruch am Endsee beim Dechsendorfer Weiher ist offenbar durch Tiere entstanden, die sich unterhalb der Wasseroberfläche in den Damm gegraben hatten. Nun soll die provisorische Abdichtung, die das THW in einer Hau-Ruck-Aktion durchgeführt hat, von einem Spezialunternehmen dauerhaft sicher gemacht werden.

Weil der Damm zwischen dem Endsee und dem Umlaufgraben am Dechsendorfer Weiher gebrochen war, mussten Feuerwehr und THW längere Zeit Hand anlegen. Erst nach mehreren Stunden konnten sie das Loch abdichten. © Klaus-Dieter Schreiter



Weil der Damm zwischen dem Endsee und dem Umlaufgraben am Dechsendorfer Weiher gebrochen war, mussten Feuerwehr und THW längere Zeit Hand anlegen. Erst nach mehreren Stunden konnten sie das Loch abdichten. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Irgend ein Tier" habe sich von der Wasserseite her gerade an der ungünstigsten Stelle in den Damm gegraben, sagt der Chef vom Erlanger Umweltamt, Reiner Lennemann. Diese Stelle liegt genau dort, wo die Spundwände enden, die den um den Dechsendorfer Weiher führenden Umlaufgraben vom Endsee trennen, und in den Damm übergehen. Weil das Erdreich auch noch feucht war, hatte sich das Wasser aus dem Endsee nicht nur einen Weg durch den von Tieren gegrabenen Gang durch Damm gesucht, sondern diesen auch schnell breiter gespült. Das hat zu einem beachtlichen Wasserverlust im Endsee geführt.

Kritischer Wasserverlust

Über den erst vor zwei Jahren in Betrieb gegangenen Umlaufgraben war das Wasser dann abgeflossen. Dieser Graben ist, wie mehrfach berichtet, zur Verbesserung der Wasserqualität im Dechsendorfer Weiher gebaut worden.

Weil im Endsee, der vom Wasser aus dem Markwald gespeist wird, eine der größten Populationen von streng geschützten Moorfröschen weit und breit lebt, ist der Wasserverlust besonders kritisch. Denn der Moorfrosch ist auf permanent nasse Biotope angewiesene und leidet besonders unter der großräumigen Trockenlegung und Kultivierung von Mooren und anderen Feuchtgebieten.

Hätte der Leiter der nahen Baustelle das Loch im Damm nicht so schnell bemerkt, und wäre das THW nicht so schnell zur Stelle gewesen, dann wäre es den Moorfröschen in dem kleinen Weiher gerade jetzt in der Laichzeit schlecht gegangen. Denn der Wasserspiegel im Endsee war da bereits um fast 15 Zentimeter abgesunken.

Bilderstrecke zum Thema THW im Einsatz gegen Dammbruch am Dechsendorfer Weiher Ein Dammbruch an einem See in der Nähe des Dechsendorfer Weihers rief am Freitagnachmittag das THW auf den Plan, die zwischen Röttenbach und Endsee entstandene Loch schnellstmöglich verdichten mussten. Auf dem Spiel stand auch die Versehrtheit seltener Tierarten, die im Naturschutzgebiet leben.



Schwieriger Zugang

Um diese seltene Population zu schützen ist Reiner Lennemann auch gleich aktiv geworden und hat eine Spezialfirma damit beauftragt, weitere Spundwände in den Boden zu rammen, um so weitere Teile des Dammes zu schützen.

Der Chef des Umweltamtes hofft, dass die Arbeiten kurzfristig beginnen können, damit die provisorische Abdichtung des Loches zwischenzeitlich nicht wieder aufbricht. Allerdings ist der Zugang zu der Schadensstelle schwierig, weil dort gerade Gräben für die Versorgungsleitungen für die Festivalwiese gezogen werden.

Weil der Waldboden noch recht feucht ist und dadurch noch reichlich Wasser aus dem Wald in den Endsee fließt, hofft Lennemann, dass der kleine Weiher bald wieder seinen normalen Wasserstand erreichen wird. Dann können auch die geschützten Moorfrösche in Ruhe laichen.

KLAUS-DIETER SCHREITER