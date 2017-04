Nach dem Referendum: Erlangens OB für Dialog

Für Florian Janik sind aber auch die Grundrechte nicht verhandelbar - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Oberbürgermeister Florian Janik plädiert auch nach dem knappen Ja zur Änderung der türkischen Verfassung für einen engen deutsch-türkischen Dialog.

"Man muss im Gespräch bleiben und gleichzeitig immer wieder deutlich machen, dass die Grundrechte nicht verhandelbar sind", so Janik im Gespräch mit den EN. "Es ist kein freies Land mehr."

Das Ergebnis des Referendums nennt das Stadtoberhaupt "fatal". Fatal deshalb, weil "durch ein demokratisches Votum, auch wenn es Zweifel an diesem gibt, sich die Türkei von einem demokratischen Staat hin zu einem autoritären Staat bewegt". "Individuelle Freiheiten", sagt Janik weiter, "sind schon heute eingeschränkt. Als nächstes steht zu befürchten, dass die Gewaltenteilung unter die Räder kommt."

Es sei wichtig, weiter im Dialog zu bleiben, "auch wenn sich die Großwetterlage ändert" und derzeit der Austausch mit Erlangens Partnerstadt Beþiktaþ faktisch erschwert werde.

So wurde zum Beispiel dem Bürgermeister von Beþiktaþ der Pass entzogen, so dass dieser nicht mehr das Land verlassen kann. Auch mit den türkisch-stämmigen Menschen hier vor Ort wolle man weiter im Gespräch bleiben, so der OB.

