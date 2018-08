Nach dem Streit setzte es Hiebe

ERLANGEN - Flasche gegen Hundeleine: Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurde die Erlanger Polizei zu einer Schlägerei in der Grünanlage im Bereich der ehemaligen US-Kaserne an der Artilleriestraße gerufen.

Polizei Foto: Polizei



Nach ersten Feststellungen schlug dort ein 51-jähriger amtsbekannter Erlanger nach einem verbalen Streit mit einer Bierflasche auf seine 34-jährige Bekannte ein. Diese rächte sich unter Zuhilfenahme einer Hundeleine, die sie dem 51-Jährigen über den Oberkörper zog.

Beide Personen waren mit Werten von 2,1 bis 2,8 Promille erheblich alkoholisiert. Die beiden Personen wurden durch die Schläge nur leicht verletzt und verzichteten auf die Hinzuziehung des Rettungsdiensts. Beide

wurden des Platzes verwiesen.

