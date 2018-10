Nach der Zeitumstellung blieb es dunkel in Erlangen

ERLANGEN - Dunkel war’s und auch der Mond schien nicht helle. Am frühen Sonntagabend fielen in Erlangen viele Straßenlaternen aus.

Erst nach 18 Uhr wurde es am Sonntag wie hier in der Kuttlerstraße wieder hell. Aufgrund der Zeitumstellung hatte sich das System, das die Beleuchtung steuert aufgehängt und musste manuell wieder synchron geschaltet werden. © F.: Markus Hörath



Eine fast gespenstische Finsternis hatte sich am frühen Sonntagabend über Erlangen gelegt. Eine Stunde früher als gewohnt – die jetzt nachweislich unbeliebte Zeitumstellung hatte wieder zugeschlagen. Nur die Straßenlaternen schienen davon nichts bemerkt zu haben: Sie blieben aus. Was zur Folge hatte, dass man, wie in sehr alten Zeiten, ohne Straßenbeleuchtung auskommen musste. Ein ungewohntes Gefühl, gewohnte Straßenzüge in doch ganz ungewohntem Licht zu sehen – nämlich in gar keinem.

Nur vereinzelt sah man Helligkeit aus den Fenstern der Häuser schimmern. Autofahrer gingen sehr zaghaft mit dem Gaspedal um, sichtlich verunsichert. Passanten sah man erst unmittelbar vor sich aus dem Dunklen auftauchen. Dann, um kurz nach 18 Uhr, war der vorgezogene Halloween-Spuk vorbei.

Die Laternen nahmen ihren Dienst wieder auf. Walter Castor, Bereichsleiter Netze der Erlanger Stadtwerke, erklärt, dass es einen Fehler in der Rundsteueranlage gegeben habe, wovon fast die gesamte Stadt betroffen war. Die Straßenbeleuchtung werde sowohl über Lichtsensoren, als auch über eine Zeitschaltung gesteuert.

Am Sonntag habe sich das System aufgrund der Zeitumstellung "aufgehängt" und lief asynchron. Es musste manuell wieder synchron geschaltet werden. Ab Montag solle aber alles wieder normal sein, versicherte er.

