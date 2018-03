Nach Diskobesuch: 28-Jähriger in Erlangen verprügelt

ERLANGEN - Er wollte einem Mann eine Zigarette geben und kassierte dafür Schläge: In der Nacht zu Sonntag kam es vor dem Kino am Erlanger Besiktasplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Nach einem Diskobesuch fragte eine Gruppe von vier Männern einen 28-Jährigen nach Zigaretten. Als er diese übergeben wollte, setzte es plötzlich Faustschläge. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging das Opfer aufgrund der Schläge zu Boden und wurde am Boden liegend weiter malträtiert. Der 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon - er erlitt einen Bluterguss am Auge. Die vier bislang unbekannten Schläger traten nach dem Angriff die Flucht an. Laut Polizei sind sie zwischen 20 und 25 Jahre alt, mittelgroß und haben eine schlanke Figur. Sie trugen zum Tatzeitpunkt Sneaker.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird um die Mithilfe aus der Bevölkerung ersucht. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizei Erlangen in Verbindung zu setzen.

