Nach drei Jahren freie Fahrt am Martinsbühler Tunnel

Um 11.54 Uhr waren am Montag die Ampeln geschaltet - vor 55 Minuten

ERLANGEN - Der Martinsbühler Tunnel wurde am Montag für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben. Das ist ein halbes Jahr früher als geplant. Die Bauarbeiten dauerten immerhin drei Jahre, während der oft über die schlechte Anbindung der Altstadt geklagt wurde.

Nach dreijähriger Sperrung ist die Straße durch den Martinsbühler Straße wieder komplett freigegeben. © Giulia Iannicelli



"Ein Tag zum Feiern", freute sich Heide Wassermann, Inhaberin eines Floristik-Unternehmens in der Martinsbühler Straße. "Die dreijährige Sperre hat sich angefühlt wie zehn Jahre. Aber wir haben wirtschaftlich überlebt". Die Freigabe erfolgte am Montag ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant.

Seit über 200 Jahren gibt es die Gärtnerei Wassermann in Erlangen. Der Traditionsbetrieb hofft jetzt auf eine bessere finanzielle Zukunft, wenn Autos wieder ohne größere Probleme auf den Parkplatz in der Jahnstraße fahren können. Den Sekt zur Feier des Tages hatte Heide Wassermann auch schon kalt gestellt.

Trinken musste ihn Heide Wassermann aber alleine, denn weder Wirtschaftsreferent Konrad Beugel noch Baureferent Josef Weber oder Christian Frank, Geschäftsführer des Vereins Erlanger Tourismus, und Marketing, und Knut Harmsen, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Erlangen, hatten Zeit für einen kleinen Umtrunk.

Die vier posierten an der frisch geschalteten Ampel mit "Hierlang"-Schildern, dem Marketing-Slogan der Geschäfte, und einem weißen Wegweiser in Richtung Altstadt. Rund 2,5 Millionen Euro hat die Stadt in die Umgestaltung der Martinsbühler Straße investiert. "Das meiste, was hier gemacht wurde, sieht man nicht", sagt Baureferent Josef Weber.

Die Stadt nutzte nämlich die Chance beim Bau der neuen ICE-Strecke nach Erfurt und der viergleisigen S-Bahn-Verbindung durch die Bahn selbst neue Rohre und Leitungen zu verlegen, außerdem wird auch der Geh- und Radweg auf der südlichen Seite der Martinsbühler Straße völlig neu gestaltet.

Dieser Geh- und Radweg ist allerdings nicht zeitgleich mit der Freigabe der Straße für den Verkehr fertig geworden. Weber schätzt, dass es noch zwischen zwei und drei Wochen dauern kann, bis der vergrößerte Geh- und Radweg benutzt werden kann. Auf der nördlichen Seite der Martinsbühler Straße ist der Radweg am Straßenrand aufgemalt.

Gemeinsam mit Geschäftsinhabern aus der Altstadt ließen dann Beugel, Frank und Harmsen auf dem Martin-Luther-Platz gelb-schwarze Luftballons fliegen, mit den Farben der "Hierlang"-Kampagne.

Christian Frank und Knut Harmsen sind sich darüber einig, dass es zur erfolgreichen Belebung der Altstadt nicht nur bunte Luftballons braucht:

"Es sollte ein Gesamtkonzept für die Altstadt entwickelt werden. Außerdem müsste die Fußgängerzone auch zum Verweilen einladen", sagt IHK-Geschäftsstellenleiter Harmsen.

Am Samstag, 11. November, ist "Pelzmärtel-Aktionstag" in der Innenstadt. Kostenloses Parken inklusive.

EGBERT M. REINHOLD