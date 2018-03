Nach Einbruch in Erlanger Schule unterrichtsfrei

ERLANGEN - Die Franconian International School (FiS) im Röthelheimpark wurde Opfer eines Einbruchs. Die Täter gingen derart rabiat vor, dass sich der Schaden auf mindestens mehrere Zehntausend Euro beläuft. Kindergarten und Schule mussten zwei Tage geschlossen werden.

Dieses riesige Loch zeugt von dem Einbruch in die Erlanger Privatschule. Foto: Petra Niemczyk



Es muss irgendwann weit nach Schulschluss gewesen sein, als die Schüler und Lehrer der Privatschule am Röthelheimpark ins verdiente Wochenende entschwunden waren. Zunächst brachen unbekannte Täter mit rabiater Gewalt ein Gartenhäuschen auf dem Gelände der Spielvereinigung Erlangen an der Kurt-Schumacher-Straße auf, entwendeten Werkzeug des Platzwarts im Wert von rund 250 Euro.

Damit aber verschwanden sie offenbar nicht in die Nacht, sondern nutzten es, um zwischen Sonntagabend 19.15 Uhr, und Montagmorgen um 6.15 Uhr, so schreibt die Polizei, auf der anderen Straßenseite zunächst durch einen Notausgang in die Schule zu gelangen.

"Sie haben unsere Holztüren, die über Nacht alle abgeschlossen werden, regelrecht zerschlagen", sagt Petra Niemczyk, Verwaltungsleiterin der FiS. "Sie haben sich auf diese Weise immer weiter vorgearbeitet, bis sie den Tresor gefunden haben." Auch den haben die Täter dann zerschlagen – und letztlich mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet.

Doch fast noch schlimmer als der Schock über den Einbruch und die Zerstörungen war die Tatsache, dass die Täter, um nicht entdeckt zu werden, den Stromkreis unter massiver Gewaltanwendung unterbrochen. Damit lösten sie auch einen Wasserschaden aus, "unser ganzer Keller", so Niemczyk, "steht unter Wasser".

Ohne Telekommunikation, Strom und fließend Wasser musste die Schulleitung den Unterricht ausfallen lassen. Sowohl der Kindergarten, als auch die Mittelschule bis zur 8. Klasse, die im Gebäude in der Marie-Curie-Straße untergebracht sind, blieben geschlossen.

Die Schüler der High School, die überwiegend gegenüber untergebracht sind, hatten einen Tag schulfrei.

"Mittlerweile haben wir wieder Wasser und auch der Strom, die Telefone und das Internet funktionieren wieder", sagt Petra Niemczyk.

Nach den Tätern sucht die Polizei nun händeringend, das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen ließ beide Tatorte von Beamten der Spurensicherung untersuchen. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Einbrüche in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

