Nach Überholmanöver: 54-Jähriger geht Porsche-Fahrer an

Der Fahrer eines Betonmischers beleidigte und schlug den Lenker des Wagens - 21.06.2018 14:02 Uhr

ERLANGEN - In der Werner-von-Siemens-Straße in Erlangen gerieten am Mittwoch zwei Personen aneinander. Vorausgegangen war ein Überholvorgang eines Porsche-Fahrers, welches einen 54-Jährigen derart auf die Palme brachte, dass er den Mann nicht nur zur Rede stellte.

Die beiden Verkehrsteilnehmer gerieten am Mittwoch gegen 8 Uhr aneinander. Der Fahrer eines Betonmischers war über ein Überholmanöver eines Porsche aufgebracht und stellte dessen Fahrer kurz darauf zur Rede. Der 55-jährige Lenker des Sportwagens, der auch mit einem Anhänger unterwegs war, wurde in dem Gespräch auf offener Straße vom Kraftfahrer beleidigt.

Der 54-jährige Fahrer der Mischmaschine soll laut Polizei dem Geschädigten zudem an die Schulter geschlagen haben. Die Polizei ermittelt daher wegen Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen zum Vorfall sollen sich an die Erlanger Polizeiinspektion, Telefon 09131/760-114, wenden.

