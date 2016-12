Nach Weihnachtsfeier: Erlanger mit Rad auf A73 unterwegs

Die Polizei hielt den Mann vor dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen an - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Nach einer feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier wollte ein 33-jähriger Erlanger am Donnerstagmorgen seine Heimreise antreten - allerdings mit dem Fahrrad. Weil er sich auf dem Heimweg auch noch verfuhr, landete er mitten auf der A73.

Am Mittwochabend hatte der 33-jährige Erlanger bei der Weihnachtsfeier seines Betriebs wohl etwas zu tief ins Glas geschaut. Da er sonst kaum Alkohol trinkt, habe dieser bei ihm besonders angeschlagen, so die Polizei: Mit 1,4 Promille im Blut trat der Erlanger gegen 5 Uhr seinen Heimweg mit dem Fahrrad an.

Doch dabei verfuhr er sich und landete auf der A73, wo er weiter seine Schlangenlinien zog. Immerhin hatte der 33-Jährige noch das Licht an seinem Rad eingeschaltet und war so für die anderen Verkehrsteilnehmer überhaupt sichtbar. Eine Streife der Erlanger Verkehrspolizei konnte den desorientierten Fahrradfahrer kurz vor dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen anhalten. Die Beamten sammelten den 33-Jährigen ein und bescherten ihm so eine sichere Heimfahrt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

jm

Mail an die Redaktion