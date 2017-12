Nach Zitterpartie: Manhattan-Kino hat Betrieb aufgenommen

Modernste Technik - Erster Eröffnungstermin musste verschoben werden - 21.12.2017 20:54 Uhr

ERLANGEN - Jetzt also doch: Verspätet, weil bereits einmal aufgeschoben, hat am Donnerstagabend das Manhattan Premium Deluxe-Kino an der Güterhallenstraße seinen Betrieb aufgenommen.

Es war bis zuletzt eine Zitterpartie: Noch am Vormittag herrschte heftiges Gewusel in dem Kino-Komplex, der im Laufe von drei Monaten teilweise umgebaut und mit modernster Ton- und Vorführtechnik ausgerüstet wurde.

Pächter Wolfram Weber, der auch das Cinecitta in Nürnberg betreibt, musste zwischenzeitlich erst noch beim Brandschutz nachbessern, doch ab Freitag, eine Woche später als vorgesehen, soll alles wie geplant laufen. Und das heißt: Täglich ab ca. 10 Uhr sollen auf großen Leinwänden in drei Sälen Blockbuster und Familienfilme in neuester Tontechnik gezeigt werden.

Also hieß es am Abend: Film ab! Die ersten Karten wurden kurz nach 18 Uhr erstanden. Mit "Dieses bescheuerte Herz" und dem neuen "Star Wars"-Film startete das "neue" Manhattan den Kinobetrieb. Den dritten Saal hatte sich bereits eine Gruppe exklusiv reserviert.

Großer Zuspruch herrschte auch im Gastronomie-Bereich, der ebenfalls ein Lifting verpasst bekam. Wie sehr man die Million Umbaukosten überschritten hat, weiß Wolfram Weber noch nicht: "Das muss ich erst noch ausrechnen."

mko