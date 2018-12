Nachdem der Adventskranz Feuer fing: Frau stürzt schwer

Eine 58-Jährige verletzte sich schwer, als sie in Panik aus der Wohnung rannte - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Gleich zwei Mal rückte die Polizei in der Sonntagnacht in Erlangen wegen brennender Adventskränze aus. Dabei waren auf dem einen nur batteriebetriebene Kerzenattrappen, die aber wahrscheinlich wegen eines Kurzschlusses einen Brand auslösten.

Immer wieder geraten in der Vorweihnachtszeit Adventskränze in Brand. So auch am Sonntag, kurz nach Mitternacht, in Eltersdorf. Doch diesmal handelte es sich um batteriebetriebene Kerzenattrappen. Wahrscheinlich hatte ein Kurzschluss den Brand ausgelöst. Weil die Rauchmelder anschlugen, war der Schaden sehr gering, erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Verletzt wurde niemand.

Weniger Glück hatte eine 58-Jährige in derselben Nacht. In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt fing der Adventskranz Feuer. Die Wohnungsinhaberin wurde durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Vermutlich in Panik rannte die Frau aus der Wohnung und stürzte dabei eine Treppe hinunter. Ein Nachbar fand sie schließlich stark blutend und nicht mehr ansprechbar.

Die Frau wurde mit mittelschweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst eine Fremdeinwirkung aus. In der Wohnung entstand nur geringer Schaden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei, kds