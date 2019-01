Nachfolger für Erlanger Café Cycles gesucht

Bisherige Besitzerin möchte sich unternehmerisch weiterentwickeln - 17.01.2019 18:00 Uhr

ERLANGEN - Das Café Cycles in der Marquardsenstraße ist ab sofort geschlossen. Über Facebook informierte die Besitzerin der vergangenen elf Jahre darüber, dass sie "schweren Herzens" entschieden hat, die "Ära des Cycles zu beenden". Nachfolger werden gesucht.

„Wir haben dort die Schule geschwänzt, fürs Abi und für die Uni gelernt“: Das Café Cycles in der Marquardsenstraße hat ab sofort geschlossen. Foto: Harald Sippel



Generationen von Erlanger Abiturienten verbinden das Cycles vor allem mit: büffeln. Die Mathe- und Physikbücher auf den Tischen wurde Vormittag für Vormittag für die Schulabschlussprüfungen gelernt. Meist mit dabei: Helmut Hofmann, der nach wie vor erfolgreichste Handballtrainer dieser Stadt und Lehrer am Marie-Therese-Gymnasium, dem so viele Anwälte, Ärzte, Ingenieure und auch Redakteure früher oder später, mehr oder weniger ihr Abitur mitverdanken. Und damit auch dem Café Cycles.

"Ich habe schon im Cycles Schule geschwänzt. Später fürs Abi gelernt und für die Uni", erzählt auch Kathrin Jungbauer, bis 31. März noch Chefin des Cycles. "Das ist es auch, was diese Entscheidung so schwer gemacht hat: Es steckt Geschichte in diesen Räumen." Schon ihr Großonkel, weit über 80 Jahre alt, spielte in der "Ami-Kneipe" Billard. Seit September 1987, sagt Helmut Hofmann, war er Gast im Cycles. Das zwar immer wieder die Besitzer wechselte, mal offiziell "Albert’s Kaffeehaus" hieß – aber doch irgendwie immer nur das Cycles blieb; "unser Wohnzimmer", wie überwältigend viele Menschen Kathrin Jungbauer in diesen Tagen wehmütig schreiben, das nun schließt.

Die Besitzerin möchte sich fortan "unternehmerisch weiterentwickeln", wie sie sagt, verstärkt auf Catering setzen und aufs Esscafé, das ihr auch gehört. "Ich hätte noch einmal fünf Jahre verlängern können – aber das wollte ich nicht."

Auch dafür gab es Verständnis, Respekt für die "alles andere als einfache Entscheidung" und vor allem Dank für "so viele schöne, lustige, manchmal auch traurige und schwierige aber immer gemeinsame Momente". Bis Ende März, sagt Jungbauer, können solche "Cycles-Momente" noch dazu kommen – bei der offiziellen Abschiedsparty am Samstag, 26. Januar, ab 18 Uhr. Und drumherum ausschließlich noch bei privaten Feiern, für die das Cycles auf Nachfrage gerne öffnet. Vielleicht auch für Abiturienten, die mit einem ganz besonderen Geist für Prüfungen lernen möchten.

CHRISTOPH BENESCH