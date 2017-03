Nacht des Sports für junge Eckentaler

Viele verschiedene Sportarten konnten dabei ausprobiert werden - vor 31 Minuten

ECKENTAL - Viel Sport, Fitness, Tanz und jede Menge Spaß bot die 4. Eckentaler Sportnacht des Jugendbüros Eckental. Ein buntes Gemisch an sportlichen Angeboten bot sich den hauptsächlich jugendlichen Besuchern in der Eschenauer dreifach Turnhalle, die begeistert von Angebot zu Angebot wechselten.

Wie fällt man beim Wrestling richtig krachend hin? Auch das wurde bei der Sportnacht in Eckental geübt. © Harald Hofmann



Absoluter Renner unter den Mädchen waren Zumba und Piloxing mit Chrissi und Laura vom FC Büg, der syrische Baskeballer Ibrahim von Tuspo Heroldsberg führte in die Finessen des Korbspiels ein und im Kraftraum leiteten Sascha und Fabian vom Forther Fitnessstudio "Friends" fachkundig in Kraft- und Balancetraining an.

Außdauernd wurde in einem Hallendrittel Fußball gespielt, in einer anderen Ecke flogen die Badmintonbälle durch die Luft, überall wuselten Ein- und Kunstradfahrer auf ihren Rädern herum, die der RKV Bullach mitgbracht hatte, im Nebenraum war schweißtreibender HipHop angesagt.

Richtig zu Sache ging es bei Timur und seinem Wrestling-Team vom ATSV Erlangen. Das richtig krachende Hinfallen im Ring wurde geübt und raffinierte Griffe einstudiert. Zum Höhepunkt schließlich traten die Wrestler zum Schaukampf an. Da hielt es sogar die ausdauernden Zumbatänzerinnen nicht mehr in ihrer Ecke, lieber feuerten sie ganz entschieden das schmächtige Bürschchen an, den der große Dicke zu verhauen drohte.

Auch für die nachlassende Energie hatten das Jugenbüro und die freiwilligen Helfer bestens Sorge getragen, für die Sportbegeisterten gab es Obstsnacks und Powerdrinks zum auftanken und richtig gut entspannen ließ es sich zwischendurch am bereitstehenden Kicker.

