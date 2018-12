"Nachtklang"-Konzert in Erlangen

Proppenvolle Hugenottenkirche erstrahlte in bunten Farben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das "Nachtklang"-Konzert, das es bislang nur in der Uttenreuther Kirche St. Kunigunde und in der Erlanger Markuskirche gegeben hatte, hat erstmals auch in der Hugenottenkirche stattgefunden. Die Menschen in dem proppenvollen Gotteshaus waren vollauf begeistert.

Proppenvoll: Die „Nachtklang“-Konzerte kurz vor Weihnachten begeistern immer mehr Menschen. Das Konzept: wechselnde Lichtstimmungen und moderne Musik.er Foto: Klaus-Dieter Schreit



Seit über 15 Jahren veranstalten die neun jungen Musikerinnen und Musiker einmal im Jahr kurz vor Weihnachten ein Benefizkonzert. Es soll in der stressigen Adventszeit zum Entspannen einladen, und dieses Angebot nehmen inzwischen tausende Menschen begeistert an. Waren zu den ersten Konzerten von Nachtklang nur ein paar Dutzend Zuhörer gekommen, so sind es in den letzten Jahren so viele gewesen, dass die Kirchen zum Bersten gefüllt waren, und der Einlass sogar gesperrt werden musste.

Auch die Hugenottenkirche, wo das Nachtklang-Konzert zum ersten Mal stattfand, war proppenvoll. Zu dem eindrucksvollen Konzerterlebnis trug auch die harmonische, stetig wechselnde Beleuchtung des Kirchenraums bei. Die Akteure spielten und sangen auf der Empore im Dunkel, konnten von den Zuhörern also nicht gesehen werden. So konnten sich die Gäste entspannen und sich voll auf die Musik konzentrieren.

Gespielt wurden rein akustische Lieder, moderne und populäre Songs, aber auch weniger bekannte und neu arrangierte Stücke. Vor allem die Sängerinnen Katharina Landes und Constanza Pontones bestachen durch ihre klaren, feinen Stimmen. Eindrucksvoll sangen auch Daniel Hartleitner und Dominik Rottler, die Instrumente spielten Florian Eckl (Schlagzeug), Dominik Ernst (Saxophon), Julian Fuchs (Bass), Patrick Neubert (Keys) und Martina Pontones (Piano).

Mit "Nach Haus" von Silbermond beendeten die jungen Leute das 90-minütige Konzert, und als dann die bunten Lichter ausgingen, brauste mächtig Beifall auf. Natürlich traten sie dann alle auch aus dem Dunkel heraus und stellten sich dem Publikum vor.

Der Eintritt war zwar frei, aber es wurde reichlich gespendet. Ein Teil des Spendenerlöses geht wie schon in den vergangenen Jahren an die brasilianische Hilfsorganisation "Escolinha Esperanca Siegberta", die sich um Kinder aus sozial schwachen Familien kümmert. Auch das Erlanger Frauenhaus wird bedacht.

kds