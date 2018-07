Nächtliche Filigranarbeit mit einer Bogenbrücke in Erlangen

Bauwerk aus Stahl wurde zwischen Frauenaurach und Tennenlohe über der Autobahn 3 eingehoben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Schwerstarbeit in einer regennassen Nacht: Wegen Montagearbeiten von Brückenträgern musste die A 3 in der Nacht von Samstag bis Sonntag morgen zwischen Frauenaurach und Tennenlohe in Richtung Regensburg und zwischen der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden.









Die Sperrung wurde erforderlich, um die Brückenträger des öffentlichen Feld- und Waldweges in Eltersdorf über die A 3 einheben zu können.

Die Brücke wurde als Bogenbrücke in Stahl hergestellt. Bei der nächtlichen Aktion wurden die beiden je 100 Tonnen schweren Stahlbögen eingehoben. Dazu wurde ein 800 Tonnen Mobilkran eingesetzt.

Der Verkehr in Richtung Frankfurt wurde ab Tennenlohe über die B 4 und die A 73 umgeleitet. Seit 2016 laufen die Vorarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A 3 im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/ Erlangen. 2018 hat

die erste Hauptbau- phase mit dem Neubau von drei Brückenbauwerken begonnen.

rwi Fotos: Ulrich Schuster