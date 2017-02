Nächtliche Prügelei in der Erlanger Innenstadt: Haftbefehl

18-Jährige sorgten in der Nacht auf Sonntag für Ärger - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Erlanger Innenstadt ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Schlägerei gekommen, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Ein 18-Jähriger hatte dabei gegen eine unmissverständliche Ansage verstoßen - so dass die Situation kurz nach Mitternacht eskalierte.

Eigentlich hatte der 18-Jährige bereits am Vorabend Hausverbot in dem Lokal im Zentrum bekommen, in dem er dann - gemeinsam mit einem gleichaltrigen Begleiter - auch in der Nacht auf Sonntag wieder auftauchte. Genau darauf sprach ihn das Kneipenpersonal an, wodurch eine lange Diskussion begann. Schließlich verließ der laut Polizeimitteilung "uneinsichtige und aggressive" junge Mann das Lokal.

Vor der Tür kam es dann zu einer Prügelei mit zwei Mitarbeitern der Gaststätte. Einem der beiden wurde dabei mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Auch der Begleiter des 18-Jährigen mischte jetzt mit und verpasste einem Mitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht. Als dieser zu Boden ging, musste er noch mehrere Tritte gegen den Kopf einstecken.

Die Mitarbeiter erlitten leichtere Verletzungen im Kopfbereich. Die Polizei nahm die Täter in der Nähe des Lokals fest. Beide waren betrunken.

Weil der Haupttäter bereits einschlägig vorbestraft ist, beantragte die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Haftbefehl. Sein Begleiter wurde wieder entlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

psz

Mail an die Redaktion