In der Nacht zum Freitag ist am Maximiliansplatz in Erlangen eine Stahlkonstruktion eingehoben worden, die den künftigen Funktionsbau des Operativen Zentrums (OPZ) mit dem bestehenden Internistischen Zentrum (INZ) der Uni-Klinik verbindet. Für diesen spektakulären Brückenschlag war die Neue Straße die ganze Nacht über komplett gesperrt. Der mächtige Kran musste Millimeterarbeit leisten. © Klaus-Dieter Schreiter