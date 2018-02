Nachts in Erlanger Pfarramt eingebrochen

Täter richteten einen erheblichen Schaden an - 01.02.2018 12:50 Uhr

ERLANGEN - Unbekannte Täter sind im Kolpingweg in das katholische Pfarramt als auch in den angrenzenden Kindergarten eingebrochen. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Einbrecher © Silas Stein/dpa



Die Einbrüche wurden in der Nacht auf Mittwoch verübt. Die Täter richteten bei ihrer Suche nach Wertsachen vor allem in den Räumen des katholischen Kindergartens erheblichen Schaden an und stahlen dort mehrere hundert Euro.

Die Spurensicherung der Kripo Erlangen war vor Ort und sicherte eine Vielzahl von Aufbruchspuren an diversen Türen und Schränken. Ob auch etwas im Pfarrheim gestohlen wurde, ist noch unklar. Dort gelangten die Einbrecher offenbar nur in ein einziges Büro.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

en