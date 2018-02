Nachwuchs überzeugt in Erlangen

Der 55. Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Mit dem traditionellen Abschlusskonzert am Erlanger Musikinstitut ist der 55. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" zu Ende gegangen.

Das Abschlusskonzert des Regional-Wettbewerbs fand wieder am Erlanger Musikinstitut statt. © Klaus-Dieter Schreiter



Das Abschlusskonzert des Regional-Wettbewerbs fand wieder am Erlanger Musikinstitut statt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Zum 55. Mal war "Jugend musiziert" auf der Suche nach außergewöhnlichen Musik-Talenten. 68 Teilnehmer aus Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt traten in den Solo-Kategorien Blockflöte, Querflöte, Oboe, Fagott, Gitarre und Orgel sowie in den Ensemble-Wertungen "Klavier vierhändig" und "Klavier und ein Streichinstrument" an. Zwei weitere Teilnehmer wurden in der Kategorie "Trompete solo" bereits vorab in Nürnberg gewertet.

Von den 70 Teilnehmern erreichten diese 21 einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: Leo Bernard, Friedrich Börstinghaus, Katharina Burucker, Finn Laurin Dröder, Manuel Ebert, Henrike Fröhlich, Sarah Kiesel, Victor König, Linus Kurtenbach, Kira Lunkenheimer, Marlene Morneburg, Ludwig Orel, Claudia Rohmer, Emilia Sarau, Katja Schlüter, Sonja Schneider, Jakub Schwager, Leticia Serejo Kunz, Fathan Syahab, Jasmina Weiss und Laura Zinn.

Paul Burkhardt, Liliana Kalender, Marc Kittler, Vincent Kosteletzky, Alexander Otgonkhishig, Amelie Puchtler, Lukas Schäfer, Leonhard Sturm und Jana Zimbelmann erreichten ebenfalls einen herausragenden 1. Preis mit 23 bis 25 Punkten. Der Landeswettbewerb findet vom 23. bis 27. März in Regensburg statt.

en