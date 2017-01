Nackter Mann belästigte Frau am Langen Johann

Polizei sucht nach Zeugen - Unbekannter konnte verschwinden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Silvesterabend zeigte sich ein bislang Unbekannter einer Frau in Erlangen "in schamverletztender Weise", wie es in der Meldung des Polizei heißt. Er war splitternackt und spielte an seinem Geschlechtsteil herum.

Die Frau war zu Besuch im Hochhaus Langer Johann in Alt-Erlangen. Auf dem Heimweg traf sie gegen 21.30 Uhr dann den nackten Mann an, der dazu noch an seinem Genital spielte. Obwohl die Frau umgehend die Polizei rief, konnte der Mann verschwinden, bevor die Streifen am Ort des Geschehens eintrafen.

Der Gesuchte wird als schlank und ca. 38 Jahre alt beschrieben, er soll etwa 180 cm groß sein.

Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

bb

