Ein Dachstuhlbrand in der Erlanger Bunsenstraße hielt am Dienst die Einsatzkräfte auf Trab. Der Löschzug der Ständigen Wache, die Werksfeuerwehr Siemens mit der Freiwilligen Feuerwehr Bruck, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Komplett ausgebrannt ist am Montagmorgen ein Auto auf der A3 bei Tennenlohe. Die Feuerwehr brauchte unnötig lange, um zu dem Brandherd zu gelangen, weil ihr zuvor erst ein falscher Einsatzort mitgeteilt und anschließend keine Rettungsgasse gebildet wurde.

Eine unglückliche Verkettung von Zufällen sorgte in der Nacht auf Montag für einen großen Einsatz der Erlanger Feuerwehr. Am Siemens-Hochhaus brenne es, wurde den Einsatzkräften mitgeteilt. Das Feuer stellte sich später allerdings als Leuchtschrift gepaart mit Wasserdampf heraus.

Foodtruck-Roundup auf dem Marktplatz Erlangen: Meist an Wochenenden schließen sich Betreiber von Foodtrucks zusammen und zaubern in Fußgängerzonen, auf Großparkplätze oder sonstige asphaltierte, betonierte oder gepflasterte Räume in kurzer Zeit kulinarische Oasen.