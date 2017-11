Naschkatzen vor: In Erlangen gibt's Bubble Waffles

"Up2You" bietet neben Ice Cream Rolls jetzt auch etwas Heißes an - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Fränkische Eis-Liebhaber haben Glück: In Erlangen gibt es den ersten Laden, der Ice Cream Rolls frisch herstellt. "Up2You" in der Drausnickstraße ist nicht nur etwas für Food-Blogger, sondern auch für Genießer. Für den Winter hat sich der Besitzer zudem etwas Neues einfallen lassen: Bubble Waffles.

Jetzt in Erlangen: Bubble Waffels. Foto: Giulia Iannicelli



Im Internet sind Trend-Essen ein beliebtes Fotomotiv. Ice Cream Rolls, also gerolltes Eis vermischt mit Schokolade oder Früchten, sind aber nicht nur optisch etwas Neues. Auch geschmacklich steigert diese Mischung noch einmal das, was man von einem normalen Eisbecher kennt. Kennengelernt hat Le Jeng Wang, der Besitzer des Ladens, den Trend in Thailand.

Ebenfalls aus Asien stammt seine neueste Idee: Bubble Waffles. Das sind Waffeln mit Luftblasen, die man auch mit Schokolade oder anderen Soßen füllen kann. Die Waffeln sind knusprig, die Blasen aber luftig und leicht. Dazu gibt es Eis, Obst, Soßen und Streusel. "In Hongkong ist man die Bubble Waffles ohne Topping, in London oder den USA hat sich aber der Trend entwickelt, das zu verfeinern", sagt Le Jeng Wang.

Mit seinen Süßigkeiten ist der Nürnberger auch auf Food-Truck-Events unterwegs, denn in Franken sucht man anderswo Ice Cream Rolls oder Bubble Waffles vergebens. In Erlangen aber kann man die Süßigkeiten jederzeit genießen.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail